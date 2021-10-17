الوكيل الإخباري - نصائح ذهبية للوقاية من سرطان الثدي الإلتهابي، وهو من أمراض سرطان الثدي النادرة ويشهد تطوراً سريعاً ما يسبَب احمرار الثدي المصاب وتورمه وضعفه والشعور بالألم عند لمسه.

اضافة اعلان

وتحدث الإصابة بسرطان الثدي الإلتهابي نتيجة سد الخلايا السرطانية للأوعية الليمفاوية في الجلد الذي يغطي الثدي.

نصائح ذهبية للوقاية من سرطان الثدي الإلتهابي :

1 - الإكثار من تناول الخضروات والفواكه الطازجة.

2 - تجنب الأطعمة السريعة والغنية بالدهون.

3 - الحفاظ على وزن صحي وإنقاص الوزن الزائد.

4 - ممارسة الرياضة بشكل منتظم وعلى رأسها المشي.

5 - عدم التدخين .

6 - تجنب التعرض للإشعاع والتلوث البيئي.

7 - إختيار الرضاعة الطبيعية عندما تزرق بمولود.

8 - عدم تناول الأقراص الهرمونية.

المصدر - هي

اظهار أخبار متعلقة

