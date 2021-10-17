الأحد 17-10-2021
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الأحد، 17-10-2021 04:42 م

نصائح ذهبية للوقاية من سرطان الثدي الإلتهابي

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الوكيل الإخباري - نصائح ذهبية للوقاية من سرطان الثدي الإلتهابي، وهو من أمراض سرطان الثدي النادرة ويشهد تطوراً سريعاً ما يسبَب احمرار الثدي المصاب وتورمه وضعفه والشعور بالألم عند لمسه.

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وتحدث الإصابة بسرطان الثدي الإلتهابي نتيجة سد الخلايا السرطانية للأوعية الليمفاوية في الجلد الذي يغطي الثدي.

 

 

نصائح ذهبية للوقاية من سرطان الثدي الإلتهابي :

 

1 - الإكثار من تناول الخضروات والفواكه الطازجة.
2 - تجنب الأطعمة السريعة والغنية بالدهون.
3 - الحفاظ على وزن صحي وإنقاص الوزن الزائد.
4 - ممارسة الرياضة بشكل منتظم وعلى رأسها المشي.
5 - عدم التدخين .
6 - تجنب التعرض للإشعاع والتلوث البيئي.
7 - إختيار الرضاعة الطبيعية عندما تزرق بمولود.
8 - عدم تناول الأقراص الهرمونية.

 

المصدر - هي

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