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الثلاثاء، 29-03-2022 03:31 م

نصائح ذهبية لمريضات القلب الصائمات

5 نصائح ذهبية لمريضات القلب الصائمات-رئيسية واولى


الوكيل الإخباري - 5 نصائح ذهبية لمريضات القلب الصائمات، قد تعاني المرأة المصابة بأي من أمراض القلب من مضاعفات تؤثر على صحتها جراء الصيام في رمضان، والإنقطاع عن تناول الماء والأكل لساعات طويلة خلال النهار.

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نصائح ذهبية لمريضات القلب الصائمات يسديها الدكتور سرور على الشكل التالي:

 

1- تقليل كمية الملح في الطعام، كونه مرتبط بنسبة الماء في الجسم وزيادة الشعور بالعطش، كما قد يؤثر الملح الزائد على احتمالية التحكم بالأمراض المختلفة المتعلقة بالقلب مثل ارتفاع ضغط الدم وضعف عضلة القلب.
2- ضرورة تناول نسبة متوازنة من الفواكه والخضراوات، للحصول على الأملاح المعدنية والفيتامينات المطلوبة للجسم خلال فترة الصيام.
3- تقسيم وجبات الطعام إلى 4 وجبات وليس وجبتي الإفطار والسحور فقط، مع ضرورة تجنب شرب الكافيين بأنواعه لأنه من مدرات البول التي تؤدي إلى تعرض الجسم للجفاف وفقدان المياه، وشرب الماء والسوائل بكثرة بين فترتي الإفطار والسحور لتجنب الجفاف وحدوث بعض المضاعفات منها تخثر الدم والقصور في وظائف الكلى.
4- تجنب الأطعمة الضارة بالصحة مثل الدهون المشبعة غير الصحية، ومنتجات الألبان كاملة الدسم، وجلد الدجاج، والزبدة، والسمن، ومبيض القهوة، والأطعمة المقلية، والبسكويت والكعك، والمقرمشات، كونها تزيد من مضاعفات أمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق زيادة مستوى الكوليسترول السيء، وخفض مستوى الكوليسترول الجيد.
5- النصيحة الخامسة والأهم لمريضات القلب الصائمات تكمن في ضرورة استغلال شهر رمضان، للإقلاع عن التدخين في حال كانت المريضات ما زلن مدخنات بالرغم من حساسية وضعهن الصحي. وينصح سرور بالتخلص من التدخين بكافة أنواعه تجنباً لمضاعفاته وأضراره على الصحة.

 

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