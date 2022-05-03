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الثلاثاء، 03-05-2022 10:09 ص

نصائح سهلة ومفيدة لتجنب زيادة الوزن خلال عيد الفطر

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الوكيل الاخباري - تشكل أيام الأعياد تحديا كبيرا لمن يتبعون حمية لإنقاص الوزن، أو من يسعون للحفاظ على رشاقتهم، بسبب الأكلات الدسمة وسط التجمعات العائلية.

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وتتميز أكلات عيد الفطر المبارك الشهيرة، خاصة المخبوزات والكعك، باحتوائها على سعرات حرارية مرتفعة للغاية، كما أن تمضية الأوقات مع العائلة وتبادل الزيارات وإقامة العزائم، يشكل مأزقاً للبعض خوفا من زيادة الوزن، والإفراط في تناول الطعام.

 

لذلك، يحتاج هؤلاء إلى اتباع مجموعة من النصائح، من أجل الحفاظ على صحة الجسم والاستمتاع بأيام العيد دون الحصول على وزن زائد، ومن أبرز تلك النصائح، ما يلي:


- مضغ الطعام ببطء، فذلك يقلل من التهامك وشهوتك تجاه الأطباق اللذيذة المتنوعة، خصوصا الدسمة.

 

- تناول طبق صغير من الشوربات الخالية من الدسم في البداية، ثم السلطات الخضراء الخالية من النكهات المتنوعة، قبل البدء بتناول الوجبة الرئيسية، فذلك مفيد للغاية في كبح الشهية.

 

- التركيز على الأطباق التي تحتوي على كميات أقل من البروتين مثل السمك والدجاج، وتناول كميات أكبر من الخضروات والفواكه الطازجة والسلطات.


- شرب كمية كافية من الماء بدلًا من العصائر والمشروبات الغازية التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر.

 

- تناول الأصناف التي تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف والحبوب الكاملة مثل الخبز والباستا.


- تجنب تناول الأطعمة بشكل مستمر مثل المكسرات والشيبس والفواكه المجففة وغير ذلك خلال اليوم، والأكل فقط في أوقات الوجبات. وفي حال الرغبة في تناول هذه المأكولات، يتم اختيار الأصناف غير المملحة من المكسرات أو الفواكه الطازجة.

 

- استعمال الفرن على درجة حرارة متوسطة في تحضير جميع الوجبات، مع مراعاة عدم إضافة الزيوت النباتية وأنواع السمن المتنوعة إلى محتوياتها، للحفاظ على القيمة الغذائية لها.

 

- طهي اللحوم بطريقة صحية مثل السلق أو الشوي مع عدم تعريض اللحوم للهب وتجنب اللحوم المحمرة في الدهون.


- استخدام أجهزة طهي الطعام على البخار، للحفاظ على فيتامينات وجباتك الرئيسية.


 - ممارسة بعض التمارين الرياضية يوميا قدر الإمكان، مثل رياضة المشي مع العائلة أو حتى بعض التمارين الرياضية الخفيفة واليوجا في المنزل.

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