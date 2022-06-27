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الإثنين، 27-06-2022 11:27 ص

نصائح صحية لصيف آمن

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الوكيل الإخباري - حرارة الصيف التي يعشقها كثيرون، بدأت بالارتفاع تدريجياً في معظم الدول العربية، حتى وصلت هذه الحرارة لما يزيد عن 50 درجة في بعض المدن.

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ورغم أن الصيف هو الفصل المفضل لدى أغلب البشر، إلا أن ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير قد يشكل خطراً على الإنسان، وخاصة الأطفال وكبار السن.


إليك مجموعة من النصائح الصحية التي من شأن تطبيقها إبقاء الإنسان منتعشاً، كما أنها تخفف بشكل كبير تعرض البشر للخطر في الأجواء الحارة:

 

شرب الماء
شرب كميات كبيرة من الماء، يعزز رطوبة الجسم الداخلية. وينصح بشرب أكثر من 2 لتر يومياً، أما الترطيب الخارجي فيكون كما هو متعارف عليه، من خلال الاستحمام.

 

غلق النوافذ
لا تشعروا بالغرابة، فغلق النوافذ وكذلك الستائر خلال درجات الحرارة المرتفعة جداً يبقى الغرف أكثر برودة، وينصح بفتح النوافذ بعد زوال الشمس وعندما يصبح الجو في الخارج أكثر برودة


البيجامة في الثلاجة
هو أحد الخيارات الغريبة، لكنه بنفس الوقت مفيد، بحيث تضعون البيجامة المخصصة للنوم في الثلاجة طوال النهار، وترتدونها قبل النوم وسيساعدكم هذا الأمر على تقضية ساعات نوم مريحة، كما يفضل ارتداء الملابس الفضفاضة خلال النهار، وحماية أنفسكم بقبعة ونظارة شمسية، والتركيز على الألوان الفاتحة في الملابس.

 

شغّل المروحة
من شأن المراوح مساعدة جسمك على تنظيم حرارته الداخلية، ولا مانع من وضع مكعبات من الثلج أمام هذه المراوح لمنح الهواء الصادر عنها بعض البرودة.


الملاءات القطنية 
تساعد الملاءات القطنية الرقيقة على امتصاص العرق، وتعتبر أكثر راحة في فصل الصيف من غطاء اللحاف، وهذا الأمر سيساعد في خفض درجة حرارة الجسم أثناء الليل، لكن اعتماد اللحاف لن يحقق لك هذا الأمر.


الطابق السفلي
إذا كان منزلك مكونا من أكثر من طابق، سيكون من المناسب الخلود إلى النوم في الطابق السفلي، وإنفاق وقت أطول في أكثر أجزاء المنزل برودة.

 

 

زهرة الخليج

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