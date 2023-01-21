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السبت، 21-01-2023 03:33 م

نصائح صحية لمرتدي النظارات الطبية

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الوكيل الإخباري-يعتقد بعض الأشخاص أن ارتداء النظار الطبية يؤدي إلى الإصابة بقصر النظر، لكن هذا الاعتقاد الشائع في الكثير من دول العالم، ربما ليس صحيحًا.

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نستعرض في التقرير التالي، حقيقة تأثير ارتداء النظار الطبية على قصر النظر، وفقًا لجامعة ستانفورد الأمريكية ومدرسة الطب "Mayo clinic".

أعراض قصر النظر

يعد قصر النظر أحد أمراض الرؤية الشائعة، حيث تظهر على المصاب مجموعة من الأعراض، منها التالي :


-صعوبة رؤية الأشياء البعيدة.
-عدم وضوح الرؤية إلا بإغماض العينين أو إطباق الجفنين جزئيًّا من أجل الرؤية بوضوح.
-الصداع.
-إجهاد العين.


علاج قصر النظر
تتعدد علاجات قصر النظر لكن تعد النظارات الطبية هي الحل الآمن والبسيط، تسهم النظارات في إزالة التشوش وجعل الرؤية حادة، نظرًا لأن العدسات النظارات لتصحيح مجموعة من الأخطاء الانكسارية، مثل قصر البصر وانحراف النظر وقصر النظر المرتبط بالشيخوخة.


هل يؤدي ارتداء النظارة إلى ضعف الإبصار؟
يستخدم الأشخاص النظارة الطبية للحفاظ على النظر وليس ضعفه، فماذا يحدث؟، قدم باحثون من جامعة ستانفورد إلى 1208 طالبًا يعاني من قصر النظر نظارات مجانية عالية الجودة، تابع الباحثون الطلاب على مدار 9 أشهر ووجدوا النتائج التالية:

 

-729 شخصًا أبلغوا عن ارتدائهم لنظاراتهم بانتظام.
-497 ممن لم يرتدوا نظارتهم بانتظام، في المتوسط.
بدأ هؤلاء الطلاب الذين يعانون من قصر النظر بحدة بصرية تبلغ 0.3، فالطفل الذي لديه 0.3 رؤية لا يمكنه رؤية السبورة بوضوح، وجدت البيانات التي جمعها الفريق أن الأطفال الذين لم يرتدوا النظارة تدهورت حدة الإبصار لديهم حيث وصلت إلى 0.2، مقارنًة بالطلاب الذين ارتدوا النظارات الطبية حيث وصلت إلى 0.25.


الوقاية من قصر النظر
يوصي الأطباء باتباع طرق الحفاظ على حدة الإبصار حتى مع ارتداء النظارة الطبية، كالتالي:


-إجراء فحوصات دورية على العين والتأكد من الرؤية.


-حماية العينين من أشعة الشمس.


-حماية العينين من الإصابات خاصًة عند ممارسة التمارين الرياضية.


-ارتداء نظارة واقية عند ممارسة أعمال تنتج عنها إصابات في العين.


-استخدم إضاءة جيدة أثناء القراءة والعمل.


-الاعتناء بالعدسات التي يصفها الطبيب.


-الابتعاد عن شاشة الكمبيوتر أو الموبايل كل 20 دقيقة، مع النظر إلى شيء عن بعد بمسافة 6 أمتار لمدة 20 ثانية.


-تناول الأطعمة الصحية التي تحافظ على صحة العين.


-ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.


-ضبط سكر الدم وارتفاع ضغط الدم بسبب التأثير على الرؤية.


-الابتعاد عن التدخين.

 

 

الكونسلتو الطبي

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