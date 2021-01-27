الأربعاء 27-01-2021
الوكيل الاخباري

افتتاح مستشفى إربد الميداني الأسبوع المقبل

عبيدات: انخفاض للأسبوع التاسع على التوالي بعدد الوفيات والإصابات

إصابة 5 أشخاص أثناء عمليات صيانة لبئر بإربد

انخفاض في نسبة فحوصات كورونا الايجابية الأربعاء

الجمارك تحبط تهريب كميات كبيرة من اجهزة البلايستيشن

تراجع أسعار الذهب عالميا

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرتي العبادي والنسور

تعرف على أعراض السلالة الجديدة لفيروس كورونا

ولي العهد يتفقد المسجد الحسيني

الأربعاء، 27-01-2021 03:01 م

نصائح ضرورية تحميك من جفاف الجلد في الشتاء

2015_12_8_15_44_7_669


الوكيل الإخباري _ يعد جفاف البشرة من اكثر المشاكل التي يعاني منها الكثير من الاشخاص خاصةً في الشتاء إذ تصبح أكثر عرضة للجفاف والتشقق في الطقس البارد، فضلاً عن أنها تفقد نضارتها، ويعود ذلك للهواء البارد والحرارة الداخلية الجافة ومستويات الرطوبة المنخفضة ، وهناك بعض الطرق الطبيعية التي تحميك من جفاف الجلد في الشتاء :

اضافة اعلان
 

1- ترطيب البشرة بعد غسلها

2- استخدام كريمات الوقاية من الشمس

3- استخدام كريمات الليل 

4- استخدام الآجهزة المرطبة

5- عدم استخدام الماء الساخن

6- تجنب استخدام المقشرات والفرك

7- نظام غذائي صحي 

 

المصدر: الكونسلتو 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
المخللات-للرجيم

فوائد مذهلة تقدمها المخللات لصحتك

2019_6_13_15_20_42_240

ماذا يحدث بجسمك عند تناول حبوب الإفطار يوميًا

بيض

طبيبة تكشف احتواء قشر البيض على كنز غذائي

tbl_articles_article_26142_8467bc7bb94-86bd-4170-b58f-e85a12ba70bf

4 فوائد صحية لصعود الدرج

10201917141047955464415

تحذير من خطورة الأدوية المسكنة للآلام

16117364831062331212

هل القهوة مشروب مفيد لفقدان الوزن؟

أخبار متعلقة
emarat-news_2021-01-11_21-08-28_844923

عادة شتوية شائعة تؤدّي لأضرار جلديّة وخيمة

الحفاظ-على-الوزن-في-الشتاء (Custom)

10 نصائح للحفاظ على الوزن الصحي للجسم في الشتاء.. تعرف عليها

1105198171 (Custom)

الأضرار والمضاعفات.. أسباب الرغبة الشديدة لتناول مكعبات الثلج!

41261-addingSaltFood-1182718370-770x533-1-650x428

تقليل تناول الملح في الشتاء.. تقرير يكشف طرق سهلة للقيام بذلك

173-182057-stomach-pain-causes-methods-treatment-3

أطعمة غذائية لعلاج ألم المعدة !

eyeliner

ماذا يحدث لوجهك عند وضع مستحضرات التجميل يوميا! - صور