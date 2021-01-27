نصائح ضرورية تحميك من جفاف الجلد في الشتاء

الوكيل الإخباري _ يعد جفاف البشرة من اكثر المشاكل التي يعاني منها الكثير من الاشخاص خاصةً في الشتاء إذ تصبح أكثر عرضة للجفاف والتشقق في الطقس البارد، فضلاً عن أنها تفقد نضارتها، ويعود ذلك للهواء البارد والحرارة الداخلية الجافة ومستويات الرطوبة المنخفضة ، وهناك بعض الطرق الطبيعية التي تحميك من جفاف الجلد في الشتاء :

اضافة اعلان



1- ترطيب البشرة بعد غسلها





2- استخدام كريمات الوقاية من الشمس



3- استخدام كريمات الليل



4- استخدام الآجهزة المرطبة



5- عدم استخدام الماء الساخن





6- تجنب استخدام المقشرات والفرك





7- نظام غذائي صحي



المصدر: الكونسلتو



