نصائح ضرورية للوقاية من التهاب الحفاض لدى الاطفال

الوكيل الإخباري - نصائح ضرورية، بعد الولادة مباشرة تبدأ الأم في استخدام الحفاض لمولودها الصغير، وتستمر فترة الاستخدام إلى ما يقرب من 3 سنوات، وفي بعض الأحيان قد تطول فترة استخدام الحفاض، قد يتعرض الطفل الرضيع خلالها لمشكلة التهاب الحفاض.





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نصائح ضرورية للتعامل مع التهاب الحفاض



1 - على الأم معرفة الأسباب التي تؤدي إلى التهاب الحفاض، حتى تستطيع السيطرة على المشكلة، ولتضمن عدم تكرار إصابة طفلها الرضيع بالتهاب الحفاض مرة أخرى.

2- يمكن للأم الاستعانة بوصفات طبيعية للتغلب على التهاب الحفاض مثل:

بيكربونات الصودا، وذلك بوضع الطفل فى حمام ماء فاتر للمقعدة لمدة 10 دقائق، 3 مرات يومياً.

3- النشا، انثري قليل من النشا بلطف على مكان التهاب الحفاض، لأنه يساهم في تخفيف حدة الاحتكاك.

4- الشوفان، أضيفى ملعقة كبيرة الشوفان المطحون في ماء فاتر أثناء حمام طفلك، لأنه مهدئ قوي وفعال لالتهاب البشرة، ويحميها من مشاكل الجفاف والالتهاب.

نصائح ضرورية للوقاية من التهاب الحفاض:



1- تغيير الحفاض باستمرار وعدم تركه على الطفل لوقت طويل.

2- استخدام الحفاض المناسب للطفل، الذي لا يسمح بتسرب الماء إلى جلد الطفل.

3- يفضل أن يتم تغيير الحفاض للطفل الرضيع ذو البشرة الحساسة كل ساعتين.

4- بعد تنظيف منطقة الحفاض سواء بعد تغيير الحفاض أو أثناء الاستحمام، يجب على الأم أن تقوم بتجفيف منطقة الحفاض بفوطة قطنية مخصصة لذلك، لأن ذلك يقلل من احتمالات إصابة الطفل بالالتهابات.

5- يجب استشارة الطبيب بشأن استخدام كريم منطقة الحفاض المناسب ، لتعتمده مع طفلها.

6- استخدام كريم الحفاض الذي يحتوي على مادة أوكسيد الزنك، لأنه يحمي الجلد من الالتهابات في منطقة الحفاض.

7- يجب أن لا تُضيق الأم الحفاض على طفلها الرضيع أثناء تغييره حتى لا يؤدي ذلك إلى التهاب منطقة الحفاض.

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