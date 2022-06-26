الأحد 26-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الحكومة تكشف عدد اصابات كورونا خلال أسبوع

مديرية الامن العام تحتفل باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

بني مصطفى: مشاركة المرأة في سوق العمل ركيزةً من ركائز النمو الاقتصادي

المالية تدعو الوزارات والدوائر الحكومية لتزويدها موازناتها وجداول تشيكلاتها

منحة بريطانية للأردن بقيمة 50.2 مليون جنيه استرليني

اختتام ملتقى حوار السياسات رفيع المستوى حول الدمج والتنوع في التعليم

مذكرة تفاهم بين جامعتي الهاشمية وسرت الليبية

المستشار الألماني: قلقون من أزمة اقتصادية عالمية وشيكة

بحرية الاحتلال تلاحق الصيادين في بحر محافظة غزة

الملك يستقبل الرئيس الفلسطيني في قصر الحسينية - صور

الأحد، 26-06-2022 03:48 م

نصائح ضرورية للوقاية من التهاب الحفاض لدى الاطفال

2020_3_1_16_19_8_108


الوكيل الإخباري - نصائح ضرورية، بعد الولادة مباشرة تبدأ الأم في استخدام الحفاض لمولودها الصغير، وتستمر فترة الاستخدام إلى ما يقرب من 3 سنوات، وفي بعض الأحيان قد تطول فترة استخدام الحفاض، قد يتعرض الطفل الرضيع خلالها لمشكلة التهاب الحفاض.

اضافة اعلان

نصائح ضرورية للتعامل مع التهاب الحفاض


1 - على الأم معرفة الأسباب التي تؤدي إلى التهاب الحفاض، حتى تستطيع السيطرة على المشكلة، ولتضمن عدم تكرار إصابة طفلها الرضيع بالتهاب الحفاض مرة أخرى.
2- يمكن للأم الاستعانة بوصفات طبيعية للتغلب على التهاب الحفاض مثل:
بيكربونات الصودا، وذلك بوضع الطفل فى حمام ماء فاتر للمقعدة لمدة 10 دقائق، 3 مرات يومياً.
3- النشا، انثري قليل من النشا بلطف على مكان التهاب الحفاض، لأنه يساهم في تخفيف حدة الاحتكاك.
4- الشوفان، أضيفى ملعقة كبيرة الشوفان المطحون في ماء فاتر أثناء حمام طفلك، لأنه مهدئ قوي وفعال لالتهاب البشرة، ويحميها من مشاكل الجفاف والالتهاب.

 

نصائح ضرورية للوقاية من التهاب الحفاض:


1- تغيير الحفاض باستمرار وعدم تركه على الطفل لوقت طويل.
2- استخدام الحفاض المناسب للطفل، الذي لا يسمح بتسرب الماء إلى جلد الطفل.
3- يفضل أن يتم تغيير الحفاض للطفل الرضيع ذو البشرة الحساسة كل ساعتين.
4- بعد تنظيف منطقة الحفاض سواء بعد تغيير الحفاض أو أثناء الاستحمام، يجب على الأم أن تقوم بتجفيف منطقة الحفاض بفوطة قطنية مخصصة لذلك، لأن ذلك يقلل من احتمالات إصابة الطفل بالالتهابات.
5- يجب استشارة الطبيب بشأن استخدام كريم منطقة الحفاض المناسب ، لتعتمده مع طفلها.
6- استخدام كريم الحفاض الذي يحتوي على مادة أوكسيد الزنك، لأنه يحمي الجلد من الالتهابات في منطقة الحفاض. 
7- يجب أن لا تُضيق الأم الحفاض على طفلها الرضيع أثناء تغييره حتى لا يؤدي ذلك إلى التهاب منطقة الحفاض.

 

هي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3a90c8d7-b7ce-4394-b9fa-92ffff34da25

احذري الأزمة القلبية الصامتة

tbl_articles_article_21268_81a36074a8-3aaa-4724-9267-a22fa275e193

أسباب تفقدك حاسة التذوق

ccc

فوائد الكولاجين السائل

شكل الجنين في الأسبوع الخامس من الحمل

نصائح للحامل في الأسبوع الخامس من الحمل

asabnews_2021-05-15_16-44-11_432364

أطعمة غير متوقعة تعيق خسارة الوزن

image (3)

علاقة الشد العضلي بارتفاع الكوليسترول الضار