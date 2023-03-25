نصائح طبية لتخفيف الشعور بالعطش في رمضان

الوكيل الإخباري - يخسر جسم الصائم خلال شهر رمضان، الكثيرَ من السوائل، نتيجة عملية التعرّق خلال النهار.. لذلك يُنصح بالتقليل من تناول بعض الأطعمة والمشروبات التي تَزيد العطش، وزيادة تناول تلك التي تكافحه وترطّب الجسم.

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حول تخفيف الشعور بالعطش في رمضان، تشير الدكتورة في علم التغذية والغذاء، سينتيا الحاج، إلى أنه: "تتغيّر العادات اليومية للأفراد خلال شهر رمضان بسبب الصيام، ويشعر العديد من الصائمين بالعطش مع طول ساعات الصيام، ويعانون من نقص كميات المياه داخل خلايا الجسم. ففي العادة، يحتاج الإنسان إلى ما بين 6 إلى 8 أكواب من الماء لمنع الجفاف، وفي رمضان، قد يكون من الصعب الحصول على هذه الكميات بين وجبتي الإفطار والسحور؛ لذا فإن الشعور بالعطش قد يتفاقم.



يؤدي الجفاف إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي، والإصابة بحالات إمساك؛ إضافة إلى شعور بالإرهاق والصداع.. ولتجنّب هذه المشاكل الصحية، على الصائم التفكير في تناول مأكولات تحتوي على الماء، وبالتالي تساعده على تنشيط خلايا جسمه، كما تمنع الشعور بالعطش.. مع ضرورة شرب الماء الخالي من السعرات الحرارية، والذي يُفيد في خسارة الوزن".. وتتابع الطبيبة متحدثة بالتفصيل، حول طرق تخفيف الشعور بالعطش في رمضان:





- شرب ما لا يقلّ عن 8 أكواب من الماء، موزّعة ما بين الإفطار والسحور، وزيادة شرب الماء في حال ممارسة التمارين الرياضية؛ إذ يفقد الجسم المزيد من الماء عبْر التعرّق.



- تجنّب شرب كمية كبيرة من الماء دفعة واحدة، أو خلال تناول وجبة الطعام؛ بل توزيع شرب الماء على فترات وبين الوجبات أيضاً.



- تأخير وجبة السحور لما بعد منتصف الليل، وذلك لتخفيف العطش أثناء الصيام.



- تجنّب تعرّض الصائم لأشعة الشمس المباشرة ولفترات طويلة.



- تناول كوب من الماء عند الإفطار، يُعتبر مهماً جداً؛ لأنه يساعد في تجديد الخلايا والحفاظ على رطوبتها، واستبدال العصير أو الصودا بالماء، لا يمكنه أن يخفّف من الشعور بالعطش، ولا يؤدي إلى نفس الفوائد الناتجة عن شرب الماء.



- تقليل الملح في الأطعمة، ويفضَّل اعتماد الليمون كبديل لإضفاء النكهة؛ لأنه يساعد على امتصاص الحديد والبروتينات.



-تجنّب تناول الأكلات والأغذية المحتوية على نسبة كبيرة من التوابل، وخاصة في وجبة السحور؛ لأنها تحتاج إلى شرب كميات كبيرة من الماء بعد تناولها.



- شرب كميات قليلة من الماء في فترات متقطّعة من الليل.. ربما تودين التعرف أكثر على فوائد شرب الماء.



- الإكثار من تناول الخضروات والفواكه الطازجة؛ فهذه العناصر الغذائية تحتوي على كميات جيدة من الماء والألياف، التي تمكث فترة طويلة في الأمعاء؛ مما يقلّل من الإحساس بالجوع والعطش.



- الابتعاد عن تناول الأكلات والأغذية المالحة مثل: السمك المالح والمخللات والأجبان المالحة؛ لأنَّ هذه الأغذية تَزيد من حاجة الجسم إلى الماء.



- عدم الإكثار من العصائر المختلفة والمياه الغازية في رمضان؛ لأنها تؤثر بشدّة على المعدة، وتقلل كفاءة الهضم، وتؤدي إلى حدوث بعض الاضطرابات الهضمية.. كما تساعد على احتباس الماء في الجسم؛ فيتفاعل مع الطعام ويتحول إلى أملاح زائدة.



- عدم شرب العصائر التي تحتوي على مواد مصنّعة وملوّنة اصطناعياً، والتي تحتوي على كميات كبيرة من السكر؛ لأنها تسبب أضراراً صحية، ويُنصح أن يستبدل بها العصائر الطازجة والفواكه الكاملة.

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