الخميس 06-01-2022
الوكيل الاخباري

بايدن يتهم "ترامب" بمحاولة منع الانتقال السلمي للسلطة في أمريكا

السعودية تشهد تسارعًا بعدد الإصابات اليومية بكورونا

قرار حكومي بشأن الجميد

الصندوق الهاشمي لتنمية البادية يتفقد لواء الجيزة

روسيا: أكبر انخفاض لحصيلة إصابات كورونا

الفراية: لا يوجد قرار سهل في التعامل مع كورونا

النجار تلتقي رئيس الهيئة الإدارية لجمعية عون الثقافية

تحذير هام من الأرصاد بشأن طقس الليلة

بحث تقديم تسهيلات لتبادل المجموعات السياحية بين الأردن وسوريا

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

الخميس، 06-01-2022 04:42 م

نصائح طبية لعلاج دوالي الساقين

da2ec957-9b43-4b2b-9206-956c89742ca3


الوكيل الإخباري - الدوالي الوريدية عبارة عن أوردة منتفخة كبيرة تحدث بسبب تلف الصمامات، وتتطور هذه الحالة بشكل شائع في الساقين والقدمين، حيث يتسرب الدم للخلف، ويتدفق في النهاية بالاتجاه المعاكس في حالة تلف الصمام. 

اضافة اعلان

 

ولعلاج وإدارة تلك المشكلة، يقدم لنا الدكتور شاندرا سيخار، جراح الأوعية الدموية، بعض النصائح لإدارة مشكلة الدوالي بشكل عام.

ممارسة التمارين بشكل منتظم
من المهم أن تنخرطي في نشاط بدني يومي، إذا كنت تعانين هذه الحالة، ومع ذلك لا تفرطي في ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة فقط، ويحفز المشي الدورة الدموية في الساقين.


اتباع نظام غذائي صحي
ينصحنا هنا، الدكتور شاندرا، باتباع نظام غذائي قليل الملح لمنع التورمات الناتجة عن احتباس الماء، كما يساعد الحفاظ على وزن صحي، أيضاً، في التخلص من الضغط على الأوردة، وبالتالي توفير الراحة. 


الانتباه للملابس والأحذية
يجب، هنا، انتعال الأحذية ذات الكعب المنخفض، لأنها تعمل على زيادة عضلات الساق المفيدة بشكل كبير للأوردة، ويجب أيضاً تجنب الملابس الضيقة حول الخصر والساقين والأربية، لأنها تعمل على تقليل تدفق الدم.


رفع الساقين لفترات قصيرة
سيؤدي رفع الساقين لفترات قصيرة أثناء النهار إلى تحسين الدورة الدموية في الساقين، كما يمكنك أيضاً الاستلقاء وإراحة ساقيكِ على ثلاث أو أربع وسادات لرفع الساقين فوق مستوى القلب.


تغيير الوضعيات بشكل متكرر
تغيير وضعياتك بشكل متكرر، هو أيضاً نصيحة مفيدة أخرى للتحكم في الدوالي، ويمكن للمرء تجنب الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة من الزمن، ويساعد تغيير الوضعيات بشكل متكرر على تدفق الدم.

 

زهرة الخليج

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_20420_979618e1d69-7807-47fa-8438-8bef35a32f0b

التجشؤ المستمر يدل على هذه الأمراض

main-3-7-12-2018

فوائد أوراق الجوافة للأطفال

main_image61d6eda2d4aed

ماذا يحدث لصحتك عند تناول القرنفل يوميا ؟

رئيسية نظام غذائي مثالي لمرضى التهاب الكبد سي

نظام غذائي مثالي لمرضى التهاب الكبد سي

رئيسية ما هي فوائد الماش للعظام

فوائد الماش للعظام

glasses-of-fresh-cranberry-drink

لمحاربة ارتفاع الكوليسترول.. تناولوا هذا المشروب السحري