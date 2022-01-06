نصائح طبية لعلاج دوالي الساقين

الوكيل الإخباري - الدوالي الوريدية عبارة عن أوردة منتفخة كبيرة تحدث بسبب تلف الصمامات، وتتطور هذه الحالة بشكل شائع في الساقين والقدمين، حيث يتسرب الدم للخلف، ويتدفق في النهاية بالاتجاه المعاكس في حالة تلف الصمام.

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ولعلاج وإدارة تلك المشكلة، يقدم لنا الدكتور شاندرا سيخار، جراح الأوعية الدموية، بعض النصائح لإدارة مشكلة الدوالي بشكل عام.





ممارسة التمارين بشكل منتظم

من المهم أن تنخرطي في نشاط بدني يومي، إذا كنت تعانين هذه الحالة، ومع ذلك لا تفرطي في ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة فقط، ويحفز المشي الدورة الدموية في الساقين.



اتباع نظام غذائي صحي

ينصحنا هنا، الدكتور شاندرا، باتباع نظام غذائي قليل الملح لمنع التورمات الناتجة عن احتباس الماء، كما يساعد الحفاظ على وزن صحي، أيضاً، في التخلص من الضغط على الأوردة، وبالتالي توفير الراحة.



الانتباه للملابس والأحذية

يجب، هنا، انتعال الأحذية ذات الكعب المنخفض، لأنها تعمل على زيادة عضلات الساق المفيدة بشكل كبير للأوردة، ويجب أيضاً تجنب الملابس الضيقة حول الخصر والساقين والأربية، لأنها تعمل على تقليل تدفق الدم.



رفع الساقين لفترات قصيرة

سيؤدي رفع الساقين لفترات قصيرة أثناء النهار إلى تحسين الدورة الدموية في الساقين، كما يمكنك أيضاً الاستلقاء وإراحة ساقيكِ على ثلاث أو أربع وسادات لرفع الساقين فوق مستوى القلب.



تغيير الوضعيات بشكل متكرر

تغيير وضعياتك بشكل متكرر، هو أيضاً نصيحة مفيدة أخرى للتحكم في الدوالي، ويمكن للمرء تجنب الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة من الزمن، ويساعد تغيير الوضعيات بشكل متكرر على تدفق الدم.

زهرة الخليج