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الإثنين، 18-04-2022 10:26 ص

نصائح طبية للخروج بوزن مثالي من رمضان

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الوكيل الاخباري - وجه المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، نصائح للمواطنين، لتفادي اضطراب الجهاز الهضمي في شهر رمضان.

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وأشارت منال رمضان، رئيسة قسم كيمياء مكسبات الطعم والرائحة بالمركز القومي للبحوث، إلى روشتة الخروج من رمضان "بوزن مثالي"، حيث توجهت للمواطنين ببعض النصائح للاستمتاع بشهر رمضان، دون قلق على الجهاز الهضمي وعلاقته بالصحة العامة.


وفي تقرير صادر عن المركز، أوضحت منال رمضان أن الجهاز الهضمي مفتاح الصحة العامة، حيث أن تناول الطعام في أوقات غير منضبطة، يؤدي إلى اضطراب الجهاز الهضمي، ما يؤثر على المناعة الذاتية وزيادة الالتهابات.


وفي هذا السياق، كشفت منال رمضان أن "هناك عددا من الأعشاب المفيدة لتحسين عمل الجهاز الهضمي خلال شهر رمضان 2022، أبرزها يتمثل في  الكركم والزنجبيل والقرنفل والينسون والشمر وعشبة إكليل الجبل والمرمرية"، موضحة أن "هذه الأعشاب تعتبر من الأعشاب المضادة للالتهابات، التي تحسن الجهاز الهضمي، في حين أن المرمرية لا تصلح للمرضعات، إذ أنها تقلل هرمون البرولاكتين المدر للحليب".


وذكرت رئيسة قسم كيمياء مكسبات الطعم والرائحة أن "تناول حبة البركة، سواء الحبوب منها أو الزيت، يساهم في سيولة الدم وزيادة المناعة، ويساهم منقوع لبان الدكر في زيادة سيولة الدم وزيادة حرق الدهون، ويحسن من عملية الهضم".


وأضافت منال رمضان: "شرب الماء..الماء هو سر الحياة، ووقود الجسم، ولو قل تقل كفاءة الجسم، ولا يوجد بديل عن الماء، ومن النصائح التي أرشدنا لها النبي محمد، شرب الماء على ثلاث مرات، إذ يؤدي شرب الماء بهذه الطريقة، إلى إعطاء رسالة تدريجية للجهاز الهضمي، ثم العصبي، فتتم الاستفادة القصوى من الماء".


وتابعت: : "على الرغم من أهمية شرب الماء بحوالي 2- 3 لترات يوميا، إلا أنه لا يفضل شرب كميات كبيرة في المرة الواحدة، لكن على فترات، وخاصة أصحاب السن الكبيرة، المعرضين لالتهاب المثانة..فيفضل شرب الكوب الواحد على مدار الساعة، حتى لا يضغط الماء على المثانة، ولا ينصح بشرب الماء في حالة الوقوف، إذ يؤدي ذلك لترسب الأملاح في المفاصل وتوسعة حجم المعدة، وانقباضات في الشرايين وتليف الكبد وارتجاع المريء".

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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