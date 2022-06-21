الوكيل الإخباري - نصائح غذائية للحجاج قبل موسم الحج، وكذلك النصائح العامة، من المهم التعرف عليها قبل الذهاب إلى أداء فريضة الحج، وهي نصائح تساعد في أن تكون رحلة الحج سلسة ومريحة، ولا تسبب أي تعب أو إجهاد أو أخطار عامة، وذلك يساعد الحاج على تأدية الحج بتركيز وخشوع وطمأنينة.





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وتلك النصائح الغذائية والصحية وردت في موقع وزارة الصحة السعودية، نتعرف عليها في التالي.





قبل توجه الحاج أو المعتمر إلى الأماكن المقدسة، لابد من بعض الإرشادات التي يجدر به الانتباه لها:





1- أخذ التطعيمات الضرورية، خصوصا للمصابين بأمراض مزمنة وكبار السن، وذلك قبل الحج بفقرة جيدة.

2- الحرص على أخذ كمية كافية من الأدوية، خاصة إذا كان الحاج يعاني من إحدى الأمراض التي تستدعي تناول أدوية بصفة مستمرة كأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى، والربو، والحساسية، والسكري.

3- إحضار عدد كاف من الملابس؛ حيث يفضل تغيير الملابس باستمرار وبشكل متكرر للحفاظ على نظافته، على أن تكون الملابس واسعة وفضفاضة وفاتحة اللون.

4- الحرص على حمل تقرير مفصل يوضح الأمراض والأدوية والجرعات، حيث يساعد ذلك على متابعة حالته عند الضرورة.

5- التأكد من احتواء الحقيبة الشخصية على مواد التنظيف الضرورية للجسم كالمنشفة، وأدوات الحالقة، والصابون، ومعجون وفرشاة الأسنان، والمظلة الشمسية (ذات اللون الفاتح) والملابس القطنية الفضفاضة، والكريمات أو المراهم المرطبة، ولابد من توفر عدد كاف منها.

6- الحرص على احتواء حقيبته الطبية على أدوات تعقيم الجروح ودواء خافض للحرارة ومسكن لآلام.

7- التأكد من إحضار جهاز قياس السكر في الدم إذا كان يعاني من مرض السكري.

8- أثناء الجلوس لوقت طويل في الطائرة أو الحافلة ينصح بالمشي أو الوقوف لفترة بسيطة كل ساعة أو ساعتين، كما يمكنه تحريك قدميه باستمرار أثناء جلوسه، فذلك يساعد على منع تورم القدمين.

9- تنظيم النوم واتباع نظام غذائي صحي يعزز المناعة ويحسن أداء أجهزة الجسم.

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