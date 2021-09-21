الوكيل الإخباري - نصائح غذائية لمرضى تصلب الشرايين التاجية، وتصلب الشرايين هو عملية تدريجية تتراكم فيها المواد التي تحتوي على الدهنيات والكوليسترول على جدار الشريان، ما يؤدي لتضيق الشريان وقد يصل الأمر لانسداده بشكل مطلق.

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وهو مرض ناجم عن تطور طبقات من الرواسب الدهنية على الجدران الداخلية للشرايين، ويُطلق عليه أيضاً تسمية "تكلس".

وقد يتعرض مرضى تصلب الشرايين التاجية لمضاعفات خطيرة عدة، منها النوبة القلبية وفشل القلب وصولاً إلى الوفاة. لذا ينبغي عليهم اتباع نظام غذائي محدد يقيهم من هذه المضاعفات ويساعد في علاج حالتهم الصحية.

نصائح غذائية لمرضى تصلب الشرايين التاجية



يستعرض مركز سلمان العبدالله الدبوس لأمراض القلب في الكويت، مجموعة نصائح غذائية يجب على مرضى تصلب الشرايين التاجية اتباعها لتخفيف حدة مشكلتهم الصحية والمساعدة في علاجها.



وتندرج هذه النصائح ضمن أساسيات الغذاء الصحي الذي ينصح الأطباء وخبراء التغذية باتباعه على الدوام، إن لجهة تعزيز الصحة بشكل عام أو لجهة تحسين الحالة الصحية لبعض الأمراض الموجودة مثل تصلب الشرايين التاجية.



ويرتكز الغذاء الصحي لمرضى تصلب الشرايين على عدم الإسراف في تناول الطعام، والتركيز على أصناف صحية مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، واختيار الدهون والزيوت الصحية في الطبخ، مع ضرورة التقليل من المخبوزات والأطعمة المقلية، وتخفيف إضافة الملح للطعام، واختيار الأطعمة التي تحوي كمية قليلة من الملح أو ليس فيها ملح، وتناول الأسماك وثمار البحر مرتين على الأقل أسبوعياً، والإكثار من شرب الماء وتجنب المشروبات المحلاة.

ومن نصائح غذائية لمرضى تصلب الشرايين التاجية الأخرى:

1 - تناول الطعام المحضَر في المنزل عوضاً عن الطعام الجاهز وطعام المطاعم، الذي عادة ما يكون غنياً بالدهون والسكريات والأملاح.

2 - الأكل عند الشعور بالجوع فقط، والتوقف عن الأكل عند بدء الشعور بالشبع منعاً للإفراط في تناول الطعام الذي يسبب زيادة الوزن، ما يشكَل خطراً على حياة المصابين بتصلب الشرايين التاجية.

3 - عدم تجويع الذات، وتناول الطعام الصحي ضمن خطة غذائية يضعها لهم الطبيب المختص لإنقاص الوزن دون أي حرمان أو مضاعفات على صحتهم.

4 - تناول الطعام على شكل وجبات صغيرة طوال اليوم بدلاً من 3 وجبات رئيسية كبيرة، لتفادي الشعور بالجوع والإقبال على الأطعمة الضارة الغنية بالسكريات والدهون.

5 - تحديد مواعيد تناول الطعام، وتناول وجبات خفيفة عند الشعور بالجوع.

كما يقدم المركز المختص بأمراض القلب بعض النصائح الغذائية الواجب اتباعها بعد الإصابة بأزمة قلبية تتضمن التالي:





1- تناول الخضروات والفواكه بمعدل 7 حصص يومياً، بناء لتوصيات جمعية الصحة الكندية، وتساهم هذه الكمية في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والجلطة الدماغية.

2 - إختيار منتجات الحبوب الكاملة مثل الشوفان والشعير والكينوا، واستخدام الخبز الأسمر أو ما يسمى بكامل النخالة، وخبز الشعير، والأرز الأسمر والتقليل من الأرز الأبيض. وتحتوي الحبوب الكاملة على ألياف عالية ذات خاصية لتقليل الدهون الضارة.

3 - يمكن تناول اللحوم والدهون بشرط أن تكون من النوعية الصحية، كون الدهون مهمة لعمل خلايا وهرمونات الجسم. ويفضل تجنب الدهون الضارة مثل الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان، واستبدالها بدهون صحية كالدهون غير المشبعة وأحماض أوميغا 3 التي نجدها في الأسماك وزيت الزيتون والأفوكادو واليقطين والقرع وبذور الكتان والسمسم وبذور دوار الشمس.



كذلك ينصح المركز بضرورة الإقلال من كمية الملح في الطعام، وتجنب الأطعمة الغنية به مثل المكسرات والتشيبس وعجينة البيتزا الجاهزة وغيرها، إذ أن كثرة الملح يمكن أن تتسبب بارتفاع ضغط الدم ما يؤثر سلباً على صحة مرضى تصلب الشرايين التاجية.



المصدر - هي