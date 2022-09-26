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الإثنين، 26-09-2022 02:41 م

نصائح فعالة لتخفيف ألم التطعيم على طفلك الرضيع

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الوكيل الإخباري - نصائح فعالة، بعد تطعيم الأطفال تظهر بعض التأثيرات الملحوظة على طلفك الرضيع، الألم الشديد إحداها وأكثرها حضوراً، وكذلك ارتفاع الحرارة، وتعكر مزاج طفلك وبكائه الشديد.

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والتطعيم من أهم الأمور التي يجب على الأم الاهتمام بها، والحرص على الانتظام في حصول الطفل عليها في الأوقات المناسبة لتؤتي ثمارها في تعزيز قدرة الطفل على مواجهة العدوى والأمراض.

 

تسأل الأمهات الجديدات في عالم الأمومة عن نصائح فعالة بخصوص كيفية تخفيف ألم التطعيم على الطفل، نقدمها اليوم لهن جميعاً ليستفيدوا منها في تخفيف ألم التطعيم الذي يعسر قلوبهن على أطفالهن، ومن هذه النصائح ما يلي:

 

1- أول نصيحة من نصائح فعالة لتخفيف ألم التطعيم على طفلك، هي تخصيص ملابس فضفاضة وواسعة له ليرتديها بعد التطعيم، لكي لا تحتك بموضع التطعيم، لمنع تزايد الألم على طفلك.
2- استشيري طبيب الأطفال بخصوص خافض الحرارة المناسب لطفلك الرضيع لتكوني على استعداد باتخاذ اللازم عند ارتفاع حرارته بعد حصوله على التطعيم.
3- مع تناول طفلك للخافض يمكنك الاعتماد على كمادات الماء الباردة، لذا ضعيها بين فخذيه وعلى جانبي رقبته.
4- ومن نصائح فعالة لتحفيف ألم التطعيم على طفلك الرضيع أيضاً يمكنك عزيزتي الأم، وضع كمادات الماء البارد على موضع التطعيم لتخفيف الألم والتورم.
5- استشيري طبيب الأطفال بشأن وصف بعض الكريمات الملائمة لسن طفلك الرضيع والتي تفيد في تخفيف التورم أو الالتهابات إذا لم يكن ما سبق ذكره أعلاه كافياً.
6- شجعي طفلك على تناول الماء والسوائل المغذية بحسب عمره، لتعويض عدم قدرته على الرضاعة أو تناول الطعام.
7- لا بأس من طلب المساعدة من زوجك أو المقربين لكِ ليكون لديك الوقت الكافي من رعاية طفلك والبقاء بجانبه حتى تختفي آلام التطعيم.

 

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