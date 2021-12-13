نصائح لإبقاء طفلك دافئاً مع انخفاض درجات الحرارة في الشتاء

الوكيل الإخباري - بدأ الطقس الشتوي يضرب العديد من البلدان، ويرغب الآباء في حماية أطفالهم وجعلهم آمنين بسبب برودة الجو، ويعمل الكثيرون على زيادة التدفئة في منازلهم، أو حمايتهم بطبقات إضافية من الملابس.



اضافة اعلان

ومع انخفاض درجات الحرارة وانتهاء الدفء، قد يشعر الآباء بالقلق بشأن درجة حرارة الطفل ونمط نومه. وبسبب ذلك، نشر الخبراء بعض النصائح للأمهات والآباء، لمراقبة درجة حرارة الطفل في الشتاء، ومنها:





تحسس رقبة الطفل

يمكنك التحقق مما إذا كان طفلك يرتدي طبقات كثيرة أو قليلة عن طريق فحص الجزء الخلفي من رقبته أو بطنه؛ وهو مؤشر واضح إلى ارتفاع درجة الحرارة أو البرودة الشديدة، وإذا كانت المنطقة ساخنة جداً، فيجب إزالة الطبقات على الفور.



لا تضع قبعة على رأسه

تجنب وضع قبعة على رأس الطفل حتى عندما يكون الجو بارداً، ويعتبر الرأس المكشوف أمراً حيوياً للطفل للحفاظ على درجة حرارة الجسم وتنظيمها، لكن إذا كنت تصطحب طفلك إلى الخارج، فيوصى باختيار قبعة مناسبة.

تجنب تشغيل المدفأة طوال الليل

قد يكون من المغري استخدام المدفأة طوال الليل في الطقس البارد، لكن لا ينصح بهذا لطفلك.



لا تضع سرير الطفل بالقرب من مصدر الحرارة

يمكن أن يتسبب ترك طفلك أو سريره بجوار جهاز التدفئة إلى ارتفاع درجة الحرارة، أو حتى التسبب في حروق محتملة، خاصة إذا كان بإمكانه أن يمد يده خارج السرير.



تخطي الاستحمام

في الأيام الشديدة البرودة، لن يكون استحمام طفلك أمراً مفضلاً، لأن التغيرات في درجات الحرارة تجعلهم لا يشعرون بالراحة، ونظراً لأن الأطفال لا يتعرقون خلال أشهر الشتاء، فليس من الضروري الاستحمام كل ليلة، وبدلاً من ذلك يمكن مسح جسمه بمنشفة مبللة بسيطة، وإذا كان الاستحمام ضرورياً، فلنتأكد من تدفئة الحجرة.

المصدر - زهرة الخليج