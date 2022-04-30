نصائح لإفطار وسحور مريضات الضغط المنخفض في الطقس الحار

الوكيل الإخباري - نصائح ضرورية لإفطار وسحور مريضات الضغط المنخفض في الطقس الحار، هي نصائح تتعلق بالنمط الغذائي الذي يجب أن يتبع، وبعض العادات اليومية الصحية، التي تقي من انخفاض الضغط إلى مستويات تشكل خطرا على صحة وحياة المريضة، حيث أن مريضات الضغط المنخفض يزداد انخفاض الضغط لديهن مع الصيام، ويزيد أكثر في الطقس الحار بسبب حدوث الجفاف، وتلك النصائح نتعرف عليها في التالي.

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نصائح ضرورية لإفطار وسحور مريضات الضغط المنخفض في الطقس الحار





1 - يجب أن تتضمن وجبة الإفطار لمريضات انخفاض الضغط، عناصر غذائية صحية تساعد في رفع مستويات الصوديوم والأملاح في الجسم بشكل صحي وسليم.

2 - يجب أن تتضمن وجبة السحور لمريضات انخفاض الضغط، عناصر غذائية تزيد من الشعور بالشبع لفترة طويلة، حتى تتمكن المريضة من الصيام بشكل صحي.

3 - من المهم عدم ممارسة أي أنشطة بدينة أو أنشطة رياضية أو بذل أي مجهود خلال فترة الصيام، خاصة في وقت الذروة للشمس.

4 - من المهم شرب الماء بكميات كافية خلال فترة الإفطار، وأن يكون شربه على فترات متقاربة طوال الوقت، منذ وجبة الإفطار وحتى السحور.

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