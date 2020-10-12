نصائح لاستخدام زيت القلي بطريقة صحيحة

الوكيل الإخباري _ يعد زيت القلي من المنتجات الغذائية التي لا تستغني عنها أي سيدة لصنع العديد من الأطباق الشهية، حيث تقوم غالبية السيدات بالاحتفاظ في الزيت المستخدم للقلي في وعاء بعد الانتهاء من الطهي به، وهذا بالتأكيد يوفر الكثير من الناحية المادية .

اضافة اعلان



حيث ان هناك العديد من العادات الخاطئة التي تقوم بها السيدات تتسبب بالاضرار ، تعرف على ابرز النصائح لاستخدام زيت القلي بطريقة صحيحة :

1-يجب تسخين الزيت تدريجياً، وتجنب وصوله إلى مرحلة التدخين والاحتراق



2-لا تملأ أكثر من نصف المقلاة بالزيت



3-تجنب إضافة الزيت الجديد إلى الزيت القديم



4-بعد القلي، احرص على تصفية الزيت بمصفاة دقيقة أو قطعة قماش نظيفة، ثم يمكن وضعها في آنية زجاجية غير منفذة للهواء



5-تخلص من الزيت مباشرة عند تغير رائحته أو لونه، أو عند تصاعد أدخنة كثيرة أثناء القلي



6-لا تستخدم زيت القلي أكثر من مرتين





المصدر : الامارات نيوز

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



