الثلاثاء 30-08-2022
الوكيل الاخباري

سقوط 7 قذائف هاون على الأقل في المنطقة الخضراء في بغداد

وزير العمل يبحث تعزيز التعاون مع سريلانكا

ولي العهد ينشر صورا من احتفال الجيش الاثنين

رئيس الوزراء العراقي يوجه قوات الأمن بمنع إطلاق النار على المتظاهرين

يوم وظيفي بجامعة العلوم والتكنولوجيا لخريجي كلية الزراعة

الأمانة وبلدية رام الله تعقدان جلسات تشاركية لتبادل الخبرات

الذكرى العشرون لوفاة الأمير زيد بن شاكر تصادف غدا

التربية تكشف عن حاجتها لـ 10 آلاف معلم

وزارة التربية تكشف مستجدات دوام المدارس

الملك يرعى احتفال الجيش لتسليم علم القائد الأعلى وراية الثورة العربية الكبرى

الإثنين، 29-08-2022 12:35 م

نصائح لاستعادة الرشاقة بعد الصيف

7173271-2109656169


الوكيل الإخباري - هذا الصيف، وككل موسم صيفي، نستسلم للوجبات الخفيفة التي تؤنسنا في السهرات، ولا نفوت الدعوات الغنية بأنواع الضيافة والمأكولات الشهية، ونفضل الذهاب إلى الشاطئ بدلاً من الذهاب إلى النادي الرياضي. والنتيجة: انتفاخات صغيرة في الجسم تسبب الإزعاج والكثير يسعى للتخلص منها بسرعة.

اضافة اعلان

 

6 نصائح لاستعادة الرشاقة بعد الصيف

 

- فكري بتناول الخضروات، فهي خفيفة جداً ومصادر الألياف، وهي حليفة كل من يريد الحفاظ على قوام رشيق.

- تحتوي لحوم البقر ولحم العجل ولحم الضأن على دهون مشبعة يسهل تخزينها. تؤكد ألكسندرا ريتيون أن "اللحوم الزائدة تحفز الالتهابات ويمكن أن تخل بتوازن الجراثيم المعوية. ومع ذلك، يمكن أن تسهم الجراثيم غير المتوازنة في زيادة الوزن". لذلك من الأفضل الحدّ من استهلاك اللحوم إلى مرتين في الأسبوع ويُفضل الدواجن والأسماك والبيض أو حتى التوفو.

- الحدّ من القشطة، الزبدة، السمن النباتي المصنوع من زيت النخيل أو جوز الهند غنية بالدهون المشبعة التي تميل إلى سدّ الشرايين ويمكن تخزينها بسهولة في الجسم، والتركيز على الدهون النباتية الجيدة (زيت الزيتون، بذور اللفت، الجوز، الكتان، إلخ) التي توفر الأحماض الدهنية الأساسية. ونتجنّب تمامًا الدهون المطبوخة (الأطعمة المقلية، الدونات، إلخ) التي يصعب هضمها.

- الزبادي والزبدة والقشطة والخل والآيس كريم غالبًا ما تكون المنتجات قليلة الدسم غنية بالإضافات لتعويض نقص السكر أو الدهون. ومع ذلك، فإن المواد المضافة، ولا سيما المحليات والمستحلبات، يمكن أن تعطل الجراثيم المعوية وبالتالي تعطل الهضم. لذلك من الأفضل أن تنغمسي مرة واحدة في الطعام الطبيعي غير المصنّع.

- تعمل هذه التمارين على تقوية العضلات العميقة لحزام البطن والتي تشكل حزامًا طبيعيًا يمسك الأعضاء الداخلية للحصول على معدة مسطحة ومتناسقة. ادعمي نظامك الغذائي ببعض التمارين الخاصة بالبطن، لمزيد من النجاح في مهمتك.

 

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
cd3ada8f-66f5-4e6c-a651-711d6cd786d8

ما هو التأثير السلبي للخريف في الجسم؟.. خبراء يكشفون

sag-kulak-cinlamasi

أسباب طنين الاذن

temp-150-730x438

هل يجب أن تشرب الماء قبل النوم؟

8.almokasarat

المكسرات لا تصلح كوجبات خفيفة

2020_12_8_12_44_47_691

5 عادات تزيد خطر إصابتك بأمراض مزمنة

196-150326-sitting-way-back-pain_700x400

طريقة الجلوس الصحيحة لتجنب آلام الظهر

أخبار متعلقة
فوائد-التين-للحامل

التين.. فوائد غذائية لا غنى عنها

tbl_articles_article_23294_101b24cf9c-4d06-45c7-be89-5ed926a18fb7

كيفية حرق الدهون لخسارة الوزن بطريقة صحية

حساسية-لدغ-الحشرات

كيف نخفف الحكة والتورم الناجم عن لدغة البعوض؟

4622e3b5-6df7-4132-be25-428eb524b04d

أطعمة تجلب السعادة وأخرى تجلب الحزن.. تعرف عليها

b6df5f5395e20f0761f9ed5d95fc17f0_718_520_t_t_f

مع ارتفاع درجات الحرارة.. نصائح لممارسة الرياضة بأمان في الخارج

2021_5_6_12_38_30_792

نصائح للعناية بالشعر المصبوغ في الصيف