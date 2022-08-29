الوكيل الإخباري - هذا الصيف، وككل موسم صيفي، نستسلم للوجبات الخفيفة التي تؤنسنا في السهرات، ولا نفوت الدعوات الغنية بأنواع الضيافة والمأكولات الشهية، ونفضل الذهاب إلى الشاطئ بدلاً من الذهاب إلى النادي الرياضي. والنتيجة: انتفاخات صغيرة في الجسم تسبب الإزعاج والكثير يسعى للتخلص منها بسرعة.

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6 نصائح لاستعادة الرشاقة بعد الصيف



- فكري بتناول الخضروات، فهي خفيفة جداً ومصادر الألياف، وهي حليفة كل من يريد الحفاظ على قوام رشيق.



- تحتوي لحوم البقر ولحم العجل ولحم الضأن على دهون مشبعة يسهل تخزينها. تؤكد ألكسندرا ريتيون أن "اللحوم الزائدة تحفز الالتهابات ويمكن أن تخل بتوازن الجراثيم المعوية. ومع ذلك، يمكن أن تسهم الجراثيم غير المتوازنة في زيادة الوزن". لذلك من الأفضل الحدّ من استهلاك اللحوم إلى مرتين في الأسبوع ويُفضل الدواجن والأسماك والبيض أو حتى التوفو.



- الحدّ من القشطة، الزبدة، السمن النباتي المصنوع من زيت النخيل أو جوز الهند غنية بالدهون المشبعة التي تميل إلى سدّ الشرايين ويمكن تخزينها بسهولة في الجسم، والتركيز على الدهون النباتية الجيدة (زيت الزيتون، بذور اللفت، الجوز، الكتان، إلخ) التي توفر الأحماض الدهنية الأساسية. ونتجنّب تمامًا الدهون المطبوخة (الأطعمة المقلية، الدونات، إلخ) التي يصعب هضمها.



- الزبادي والزبدة والقشطة والخل والآيس كريم غالبًا ما تكون المنتجات قليلة الدسم غنية بالإضافات لتعويض نقص السكر أو الدهون. ومع ذلك، فإن المواد المضافة، ولا سيما المحليات والمستحلبات، يمكن أن تعطل الجراثيم المعوية وبالتالي تعطل الهضم. لذلك من الأفضل أن تنغمسي مرة واحدة في الطعام الطبيعي غير المصنّع.



- تعمل هذه التمارين على تقوية العضلات العميقة لحزام البطن والتي تشكل حزامًا طبيعيًا يمسك الأعضاء الداخلية للحصول على معدة مسطحة ومتناسقة. ادعمي نظامك الغذائي ببعض التمارين الخاصة بالبطن، لمزيد من النجاح في مهمتك.

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