الخميس 08-07-2021
الوكيل الاخباري

الخصاونة: إنجاز الطريق الصحراوي أحدث فارقا إيجابياً في حركة وتنقل الأشخاص

وزير التربية : اجتماع لبحث نتائج امتحان الفيزياء غداً

القوات المسلحة تتسلم آليات عسكرية جديدة من نوع همر.. صور

السير تنوّه للمواطنين حول تدهور مركبة أمام الخارجية باتجاه المطار

السماح لمن هم فوق الـ 30 عاما بتلقي اللقاح دون موعد مسبق

الإفتاء توضح حول موعد ووجوب الإمساك عن قص الشعر والأظفار لمن يريد التضحية

الأمانة تطرح حزمة مشاريع استثمارية نهاية تموز

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

4971 منشأة أبرمت اتفاقيات تقسيط للمبالغ المستحقة عليها

اتفاق على تزويد الاحتلال للأردن بـ50 مليون م3 من المياه المشتراة

الأربعاء، 07-07-2021 01:57 م

نصائح لتجاوز شهور الحمل بسلام

أسباب-ضيق-التنفس-عند-الحامل


الوكيل الإخباري - تحتاج المرأة في مرحلة الحمل إلى اتباع نظام غذائي خاص يوفر لها العناصر التي يحتاجها نمو الطفل، بحيث لا تتعرض للأنيميا أو غيرها من المشاكل الصحية. 

نصائح لتجاوز شهور الحمل بسلام : 

اضافة اعلان

 

1- الحرص على تناول الخضراوات والفواكه التي تمد الجسم بالألياف التي تساعد على الهضم، إضافة إلى أنها غنية بالفيتامينات والمعادن المختلفة.
2- تناول الأطعمة الغنية بالدهون غير المشبعة مثل الأوميجا 3 الموجودة في الأسماك الدهنية كالسالمون والتونة، إضافة إلى الدهون الصحية في البذور والمكسرات.

3- تناول كميات كافية من البروتين مثل اللحوم الخالية من الدهون والدواجن والأسماك والبيض، إضافة إلى البقوليات.
4- تناول الأطعمة الغنية بحمض الفوليك الذي يعمل على حماية الجنين من التشوهات، والذي يتوافر في الخضراوات الورقية الخضراء، والحمضيات، والفاصولياء المجففة.
5- تناول الألبان ومنتجاتها لحصول الطفل على حاجته من الكالسيوم الذي يساهم في بناء عظام وأسنان الطفل.

6- تناول الأطعمة التي تحتوي على الحديد، إضافة للمكملات الغذائية بعد استشارة الطبيب لتجنب الإصابة بفقر الدم.
7- تناول كميات وفيرة من الماء للوقاية من الإمساك، والبواسير والتورم الشديد، وغيرها من العوارض المرتبطة بفترة الحمل.
8- التقليل من الكافيين، حيث تشكل الكميات العالية منه خطورة على الطفل، ويفضل استبداله بالعصائر والمشروبات الصحية.

9- تجنب تناول الوجبات السريعة التي تعمل على زيادة الوزن فضلاً عن أضرارها الصحية الأخرى.
10- تجنب الأطعمة الغنية بالسكر والحلويات التي لا يستفيد منها الطفل وتؤدي للسمنة.

 

المصدر - العين الإخبارية 



 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5b9a0014640e9

استراتيجيات للحفاظ على صحة قلب طفلك في المستقبل

201810261211211121

طرق الوقاية من تمزق طبلة الأذن وحمايتها من عودة التمزق

GettyImages-184836729-595d71bc5f9b58843f691ebc

أسباب آلام الساق المفاجئة

714

كيف تحمي نفسك من نوبات النقرس المتكررة ؟

9999111391

وجبات أساسية يمكن ان تؤدي إلى أمراض القلب

eye-pic

أسباب الإصابة بالتهاب الجفون

أخبار متعلقة
20216271534511726P

أضرار التدخين خلال فترة الحمل

2018_12_13_14_13_2_463

هز الرضيع.. خطر يُهدد عضلات الطفل ودماغه

فوائد_حبوب_الكالسيوم_للحامل

فوائد حبوب الكالسيوم للحامل

يبءيبؤيب

طرق زيادة وزن الرضيع

ألم_الظهر_في_الشهر_الثامن_من_الحمل

نصائح لتخفيف التعب المصاحب للحمل

tbl_articles_article_19412_19b424d2b9-98c0-48ee-a83c-b9cdf8118896

قماط الطفل ... فوائده وأضراره