نصائح لتجنب آلام المفاصل الشتوية

الوكيل الاخباري - مع قدوم شهر ديسمبر يحدث انخفاض كبير في درجة الحرارة، مما يزيد فرص الإصابة بألم في الركبتين والوركين والظهر، وفقا لتقرير موقع "healthline"، فإن الأطباء لديهم بعض النصائح للتغلب على هذه الحالة وعدم ترك أي شيء يعيق روتينك اليومي.

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حافظ على نشاط الجسم

البقاء نشيطًا يمكن أن يساعدك في الواقع على التغلب على آلام الجسم غير الضرورية، وفقًا للخبراء ، يشعر أكثر من 50 % من الأشخاص بدافع أقل للخروج من المنزل ويشعرون بمزيد من الميل للبقاء في المنزل ، حيث يكون الجو دافئًا عندما تنخفض درجات الحرارة في الخارج، ومع ذلك ، سواء كان ذلك في المنزل أو في الخارج، فإن الحفاظ على نشاط الجسم مفيد للغاية للحفاظ على آلام الجسم وآلام العضلات خلال فصل الشتاء، على وجه الخصوص.



ارتدي الكثير من الملابس أثناء الخروج

عند الخروج في الشتاء، تأكد من أنك ترتدي الكثير من طبقات الملابس وحافظ على ثباتك، ستساعدك الملابس الدافئة على الشعور براحة أكبر عند الخروج من المنزل.



تجنب زيادة الوزن في فصل الشتاء

لا يحتاج اتباع نظام غذائي جيد حقًا إلى سبب معين ، ومع ذلك ، خلال فصل الشتاء ، حاول تضمين طعام جيد في نظامك الغذائي للحفاظ على مفاصلك وعضلاتك في مأمن من الألم. تجنب زيادة الوزن غير الضرورية.



حافظ على رطوبتك

من أكثر الممارسات شيوعًا التي يتبناها الناس خلال الشتاء عدم شرب كمية كافية من الماء، ومع ذلك ، فمن المهم ليس فقط لمفاصلك أو ظهرك ، ولكن للحفاظ على صحتك الزائدة عن الحاجة إلى ترطيب الجسم خلال موسم البرد.

اليوم السابع