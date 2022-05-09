نصائح لتحفيز السيدات على ممارسة الرياضة

الوكيل الإخباري - ما هي فوائد الرياضة للصحة النفسية عند السيدات، تنعكس الحالة النفسية للمرأة على صحتها بالمجمل، فإن كانت سعيدة فإن مناعتها تقوى وتصبح أكثر قدرة على مواجهة الأمراض، أما إذا كانت حزينة، فإن التوتر والقلق يضعفان جهازها المناعي وبالتالي تصبح أكثر عرضة للمشاكل الصحية والأمراض.

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يلجأ الناس للرياضة عادة لإنقاص الوزن في المقام الأول، ثم لتقوية الجسم وتحسين دفاعاته ضد الأمراض والمتاعب الصحية. إلا أن للرياضة منفعة كبيرة تطال الصحة النفسية، وهي التي قد لا يدركها الكثيرون.





ينبغي لك عزيزتي الآن اتباع بعض النصائح الفعالة التي تشجعك على الرياضة بانتظام :

- ارتداء الملابس الرياضية عندما يحين وقتها، وعدم التفكر بالموضوع مرتين لتجنب التكاسل.

- ممارسة أنواع مختلفة من التمارين الرياضية لمنع الشعور بالملل والروتين.

- الانضمام إلى مجموعات لممارسة الأنشطة الرياضية لتحفيز بعضكن بشكل متواصل.

- تجنب تناول الطعام الغني بالدهون خصوصاً قبل موعد الرياضة، كونه يعمل على رفع مستوى السكر في الجسم ويزيد من الشعور بالكسل والخمول.

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