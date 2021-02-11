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الخميس، 11-02-2021 03:37 م

نصائح لتخفيف آلام تقويم الأسنان

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الوكيل الاخباري - الأسنان المتناسقة الهدف الذي يسعى إليه الجميع رجالاً كانوا أم نساء فهي علامة للجمال والجاذبية، ولكن تعيق بعض المشاكل التي تتعرض لها الأسنان مثل تراكم الأسنان أو تشوهها من الوصول إلى هذا الهدف.

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ما يدفع بالبعض للجوء إلى وضع تقويم الأسنان للحصول على أسنان جميلة ومقومة ما يترتب عليه الكثير من الآلام الذي تؤثر بشكل كبير على نمط الحياة طوال فترة وضع التقويم.


وفيمل يلي أهم النصائح التي يجب اتبعيها لتجنب آلام تقويم الأسنان والتي وضعها كبار أطباء الأسنان حول العالم، وهي:


– تجنب الأطعمة الصلبة لأنها قد تلتصق بالأسنان وبالتالي يصعب تنظيفها.


– تجنب الأطعمة الساخنة، لأنها تؤثر بشكل كبير على طبقة المينا التي تحمي الأسنان التي تزداد حساسيتها بعد وضع التقويم.


– تجنب العصائر الحمضية لأنها تؤثر سلباً على الأسنان وكل تأثير سلبي سيزيد من حجم الألم.


– اختيار فرشاة أسنان لينة لأن الفرشاة القاسية قد تسبب آلام اللثة والأسنان وستزيد من آلام تقويم الأسنان.


– اختيار معجون أسنان خاص.

 

شاشة نيوز

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