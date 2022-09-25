نصائح لتسريع الشفاء بعد جراحة ضرس العقل

الوكيل الإخباري - أشارت الجمعية الألمانية لجراحة الفم والوجه والفكين إلى أن جراحة ضرس العقل تعتبر من الإجراءات الجراحية البسيطة التي يتم إجراؤها يوميا في العيادات الخارجية.



إلا أن هذه الجراحة قد تكون معقدة للغاية في بعض الحالات تبعا لموضع الضرس، ولذلك فإنها قد تكون مؤلمة وقد تستغرق عملية الشفاء والتئام الجرح وقتا طويلا.

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وإلى جانب النظام الغذائي الصحي يمكن القيام ببعض الإجراءات، التي تساعد في التئام الجرح بسرعة، وأوضح يوليوس شتيجمان رئيس قسم الرياضة والتغذية بالجمعية الألمانية، أن طعام الأطفال الخفيف يعتبر أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها بعد جراحة ضرس العقل، وأكد الطبيب الألماني على أنه يجب اتباع نظام غذائي صحي غني بالبروتين من أجل التئام الجرح بسرعة، ومن ضمن الأطعمة المناسبة لذلك السبانخ والبروكلي واللفت والأسماك الدهنية مثل السلمون الرنجة.



وعلى الجانب الآخر، نصح الطبيب الألماني بالابتعاد عن الأطعمة الحارة والمتبلة والمشروبات، التي تحتوي على الكافيين والشاي الأسود ومشروبات الطاقة.



ونصح أيضا بتناول كمية كافية من السوائل والماء من أجل تحسين عملية التمثيل الغذائي والاستفادة من قوة الشفاء بالجسم، كما أن الشاي الأخضر البارد يساعد في عملية التبريد الخارجي للخد.

وتعتبر الراحة التامة لبضعة أيام من الأمور المهمة بعد جراحة ضرس العقل، وبعد ذلك يمكن للمرء البدء في الحركة البسيطة مثل التنزه أو المشي أو ركوب الدراجات والركض، مع التخلي عن الرياضات، التي تتطلب الاحتكاك الجسدي مثل كرة القدم وكرة السلة لبضعة أسابيع.





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