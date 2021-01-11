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الإثنين، 11-01-2021 01:36 م

نصائح لتفادي الإحساس بالحموضة

حموضة


الوكيل الاخباري - تعتبر الحموضة واحدة من المشكلات التي يعاني منها الملايين من الاشخاص في جميع أنحاء العالم، وهي تحدث في أي وقت ومن دون مقدمات، وعلى الرغم من أن الحموضة ليست مرضاً، كأي مرض له تداعيات خطيرة، إلا أنه مزعج وينغص على الإنسان يومه.

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* إليك هذه النصائح لعلاج الإحساس بالحموضة، وهذه الأطعمة التي يمكن تلخيصها في الآتي:

- تجنب القهوة والمشروبات الغازية أو التي تحتوي على الكافيين.
- تجنب الموالح كالليمون الأخضر والأناناس.
- تجنب الشوكولاتة والمخبوزات عالية الدهون مثل الكعك والمعجنات.
- تجنب الأطعمة المكررة والخل والأطعمة المقلية والمواد الزيتية والحارة والمخللات.
- خضروات السلطة النيئة مثل البصل والطماطم والجريب فروت والفجل والملفوف والفلفل.


- تناول من 8 إلى 10 أكواب مياه يومياً لأن تناول المياه يتيح راحة فورية لأعراض ريح البطن وانتفاخ المعدة والحموضة.
- تناول الحليب أو منتجات الألبان، لأنها مفيدة في التخفيف من أعراض الحموضة.
- القرنفل يساعد أيضاً على التخفيف من أعراض الحموضة.
- كوب من الآيس كريم بطعم الفانيليا وكوب من الحليب البارد يساعدا أيضاً على التخفيف من حدة حرقة المعدة والحموضة في غضون دقائق.
- اللوز يعد كذلك مصدراً جيداً للتخفيف من أعراض حرقة المعدة والحموضة. وينصح هنا بتناول عدد قليل من حبات اللوز حين يبدأ الإنسان في الشعور بأعراض حرقة المعدة.
- الإبقاء على الرأس مرتفعة بإستخدام وسادة على شكل وتد. كما يحول النوم على الجانب الأيسر من دون حدوث حمض الجزر أثناء الليل.

 

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