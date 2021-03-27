نصائح لتقليل الانتفاخ والغازات وآلام المعدة

الوكيل الاخباري - تؤدي صعوبة الهضم إلى العديد من المشاكل الصحية المتمثلة في الانتفاخ والغازات، والتي تكون غالبا غير مريحة.

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وفقا لموقع "بيزنس ساندر" هناك بعض الطرق والنصائح التي يمكن اتباعها لتقليل الانتفاخ والغازات وآلام المعدة وهي:



تناول الطعام ببطء



يحدث الانتفاخ غالبًا عندما يمتلئ الجهاز الهضمي بالهواء أو الغازات، ويشير الأطباء إلى أن تناول الطعام بسرعة يزيد من الهواء ويؤدي إلى الانتفاخ.



فيما يلي بعض النصائح لإبطاء تناول الطعام،: شرب الماء أثناء تناول الطعام، مضغ الطعام جيدًا لمدة 10 إلى 15 ثانية قبل بلعه وتناول وجبات خفيفة صغيرة.



تجنب بعض الأطعمة



هناك بعض الأطعمة التي تحتوي على أنواع معينة من الكربوهيدرات التي لا يتم هضمها بشكل جيد في الأمعاء الدقيقة، ما قد يسبب الانتفاخ والغازات لدى الأشخاص، خاصة للذين يعانون من متلازمة القولون العصبي.



وتشمل هذه الأطعمة ما يلي: البروكلي، القرنبيط، الكرنب، نبات الهليون، التفاح، البقوليات، البصل، الثوم.



ممارسة الرياضة



تقلل التمارين الرياضية من الإصابة بالانتفاخ، وليس بالضرورة الانخراط في تمارين شاقة، حيث يمكن للنشاط البدني الخفيف، مثل المشي أن يقلل من أعراض الانتفاخ.



وتتضمن الأشكال الأخرى من التمارين التي يمكن أن تقلل من الانتفاخ: ركوب الدراجات، واليوغا.

شرب الماء



في حال الشعور بانتفاخ البطن، قد لا ترغب بتناول أو شرب أي شيء، إلا أن شرب الماء يمكن أن يساعد على تخفيف الأعراض.

ونظرا لأن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم يمكن أن تسبب الانتفاخ، فإن الماء بطرد الصوديوم الزائد من الجسم.

المصدر : سبوتنك







