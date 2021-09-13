نصائح لتقليل التوتّر العصبي

الوكيل الإخباري - يتمتع البعض بالقدرة على الاسترخاء والمحافظة على برودة الأعصاب مهما كانت درجة التوتر والضغط النفسي الواقعة عليهم، بينما يحوّل آخرون أي مشكلة صغيرة يمرون بها إلى كارثة كبيرة ومصدر متواصل للقلق والغضب والحزن.



والسبب في ذلك لا يرجع إلى الاختلافات في أنماط الشخصية فقط بل إلى اختلافات حدثت خلال مرحلة التربية والتنشئة. ولفهم ذلك الأمر يجب توضيح معلومة مهمة هي أن لكل شخص جهازاً مناعياً - نفسياً، وجهازاً مناعياً - بدنياً. والجهاز المناعي البدني يصف قوة الشخص في محاربة ومقاومة الأمراض، بينما يصف الجهاز المناعي النفسي قوة الشخص في التعامل مع التوتر والضغط النفسي ومقاومته للأمراض النفسية.

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ولا بد من تدريب الجهاز النفسي وزيادة مستواه الصحي حتى نعيش حياة صحية نفسياً وبدنياً. لكننا في الحقيقة نتعلم ونقضي وقتاً طويلاً لتقوية الجهاز المناعي البدني، بينما نهمل (أو حتى لا نعرف) كيفية العناية بالجهاز المناعي النفسي".

طرق لتقليل التوتر

1 ــ ممارسة الرياضة بشكل عام، ومنها رياضة اليوغا.

2 ــ التعوّد على ممارسة تمارين التنفس العميق والبطي

3 ــ ممارسة هواية ونشاطات ترفيهية.

4 ــ الاسترخاء الجسدي والراحة والنوم بقدر كاف.

5 ــ التحرر من أي ملابس ضيقة.

6 ــ التخيل البصري وأحلام اليقظة: دع الأفكار تنساب في ذهنك من دون تركيز، فاسترخ ودع قلبك ينبض بهدوء، وتخيل أنك في مكانك المفضّل أو أمام منظر أخّاذ.

7 ــ التحدّث للآخرين والالتقاء بهم، ولا يقصد هنا الشكوى والتذمر للآخرين فقط، بل التحدث معهم في أمور الحياة وتبادل النكات ومناقشة أمور الحياة.

8 ــ المرونة وتقبّل ما تجلبه لك الحياة، والتدريب على التأقلم مع الآخرين والظروف والنظرة الإيجابية للظروف التي تمر بها.

المصدر - لبنان 24