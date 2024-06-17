نصائح لتناول اللحوم الحمراء في عيد الاضحى

الوكيل الاخباري - تعرف على نصائح لتناول اللحوم الحمراء في عيد الأضحى اولا قم باختيار اللحوم الحمراء للحيوانات التي تتغذى على الأعشاب، على سبيل المثال الخاروف والعجل والبقر، يقال إن لحوم الحيوانات آكلة الأعشاب تحتوي على نسبة أعلى من أحماض الأوميغا 3 الدهنية، على عكس الأخرى التي تتربى على الأعلاف والتي تحتوي على نسبة أعلى من أحماض الأوميغا 6 الدهنية.

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وتجنب الإفراط في تناول اللحوم الحمراء في عيد الأضحى، كما هو معروف فإن اللحوم الحمراء تلعب دوراً هاماً في زيادة فرصة الإصابة بأمراض القلب والشرايين وذلك لمحتواها الغني بالدهون، للبقاء بصحة جيدة يوصى بتجنب الإفراط بتناول اللحوم.



واختيار قطعة اللحم من الخاصرة، تتسم قطع اللحم المأخوذة من الخاصرة بمحتواها المنخفض بالدهون، وعليه قد تكون خياراً مناسباً لأولئك الذين يعانون من مشاكل صحية مرتبطة بالقلب.



وانتبه إلى طريقة الطهي، يعد شوي اللحوم الحمراء واحداً من أفضل طرق طهيها، تجنب الشوي باستخدام الفحم تفادياً لأي أضرار قد تنجم عن هذه الأبخرة المتصاعدة.



وتجنب تناول اللحوم المصنعة، تلعب اللحوم الحمراء المصنعة دوراً في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، وعليه يوصى بتجنب تناولها واستبدالها بخيارات أخرى صحية، ومن الأمثلة على اللحوم المصنعة اللحم المقدد والنقانق.



وفي صدد الحديث عن أهم النصائح لتناول اللحوم الحمراء في عيد الأضحى لا بد لنا من التطرق إلى الطريقة الصحية لطهي اللحوم الحمراء في عيد الأضحى، فيما يلي توضيح لذلك:



الطبخ بالضغط هو أحد أشكال الطبخ الشائعة والأكثر شيوعاً لطهي اللحوم الحمراء بسرعة وبطريقة أكثر صحية باستخدام طنجرة الضغط. إضافة إلى سرعة هذه الطريقة في طبخ اللحوم الحمراء توفر هذه الطريقة أكسدة أقل للكوليسترول مقارنة مع الحلول الأخرى كما أنها توفر نكهة ألذ وطراوة للحوم وتقلل من فرصة فقدان العناصر الهامة الموجودة في اللحوم.



أما عن عيوب الطهي بهذه الطريقة هو صعوبة فتح الوعاء الخاص بالطهي للتحقق من نضج الطعام.



من الطرق الأفضل لطهي اللحوم الحمراء هي على البخار، في هذه الطريقة يتم وضع اللحوم المراد طبخها في كيس بلاستيكي محكم الإغلاق وتوضع اللحوم داخل حمام مائي يمكن التحكم بحرارته، من عيوب هذه الطريقة هو حاجة اللحوم إلى فترة طويلة من الوقت حتى تنضج بشكل تام، قد تستمر هذه المدة لساعات.

تعد هذه الطريقة مناسبة لطهي شرائح اللحم الأحمر الشهية. أما عن مزايا هذه الطريقة فهي تقلل من تكوين المواد الكيميائية الناجمة عن طهي اللحوم، كما أنها تتيح الاحتفاظ بالعناصر الغذائية الهامة وبالأخص فيتامينات المجموعة ب.

في هذه الطريقة يتم طهي اللحوم على درجات حرارة منخفضة، الميزة الرئيسية لهذه الطريقة هي سهولة الطهي، كل ما عليك القيام به هو تتبيل اللحوم صباحاً ووضعها في وعاء على النار لطبخها.

على الرغم من فوائد هذه الطريقة إلا أن لها بعض العيوب منها ما يلي:



تزيد هذه الطريقة من فرصة فقدان العناصر الغذائية الهامة من اللحوم من أبرزها فيتامينات المجموعة ب.



الطبخ البطيء يجعل اللحوم أكثر قساوة أو طرية أكثر من اللازم.



الحاجة إلى وقت من الزمن لتصبح ناضجة.

