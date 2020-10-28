نصائح لحماية العين من تأثير الشاشات

الوكيل الاخباري - أصبح استخدام الشاشات بأشكالها المختلفة أحد أبرز وجوه الحياة العصرية في جميع أنحاء العالم، لكن يبدو أن هذا بدأ يترافق مع مشاكل صحية أبرزها تلك التي ترتبط بالعيون، ولمنع الضرر بات من الضروري تعلّم القيام ببعض الخطوات البسيطة.

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ومن أهم هذه الخطوات:

- الحرص على رَمش العينين بين الحين والآخر أثناء النظر إلى الشاشة، لأن هذا يمنع جفافهما ويجب فعل هذا ببطء 10 مرات.



- إبعاد العينين عن الشاشة من حين إلى آخر للحدّ من تأثيراتها.

- ممارسة تمرين بسيط، رَمش العين بشكل متواصل لمدة دقيقة واحدة ثم إغلاقها مع تحريك البؤبؤ من الداخل في اتجاه عقارب الساعة ثم العكس، ويجب في هذه الحالة التنفّس بعمق وتكرار التمرين من مرتين إلى 3 مرات.



- الحفاظ على رطوبة العينين من خلال شرب كمية كافية من الماء يومياً، إضافة إلى تناول الطعام الصحي الذي يحتوي على الفيتامينات A و C مثل الحمضيات والخضار الورقية الخضراء والطماطم والسبانخ والدجاج ومنتجات الألبان.

- الحرص على الحد من تناول الاطعمة الغذائية غير الصحية، أي الغنية بالدهون.

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