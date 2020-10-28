الأربعاء 28-10-2020
الوكيل الاخباري

مستشفى متخصص بالعناية الحثيثة في البشير خلال 10 أيام

توضيح هام من وزارة الاوقاف حول اقامة صلاة الجمعة هذا الاسبوع

بعد اختفائه 19 يوما .. العثور على مصطفى ووالده يكشف للوكيل تفاصيل مثيرة

اجتماع في لجنة الاوبئة وترقب لتوصيات هامة

استثناء 40 منشأة من الحظر الشامل الجمعة

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع لجنة إدارة صندوق دعم البحث العلمي

المطعوم الرباعي في الأسواق خلال يومين وهذا سعره

نتائج فحص كورونا شرط لدخول سائقي الشاحنات للمملكة

قطر: 250 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس




الأربعاء، 28-10-2020 02:11 م

نصائح لحماية العين من تأثير الشاشات

eye-strain-and-economics_889x


الوكيل الاخباري - أصبح استخدام الشاشات بأشكالها المختلفة أحد أبرز وجوه الحياة العصرية في جميع أنحاء العالم، لكن يبدو أن هذا بدأ يترافق مع مشاكل صحية أبرزها تلك التي ترتبط بالعيون، ولمنع الضرر بات من الضروري تعلّم القيام ببعض الخطوات البسيطة.

اضافة اعلان

ومن أهم هذه الخطوات:

- الحرص على رَمش العينين بين الحين والآخر أثناء النظر إلى الشاشة، لأن هذا يمنع جفافهما ويجب فعل هذا ببطء 10 مرات.


- إبعاد العينين عن الشاشة من حين إلى آخر للحدّ من تأثيراتها.

 

- ممارسة تمرين بسيط، رَمش العين بشكل متواصل لمدة دقيقة واحدة ثم إغلاقها مع تحريك البؤبؤ من الداخل في اتجاه عقارب الساعة ثم العكس، ويجب في هذه الحالة التنفّس بعمق وتكرار التمرين من مرتين إلى 3 مرات.

- الحفاظ على رطوبة العينين من خلال شرب كمية كافية من الماء يومياً، إضافة إلى تناول الطعام الصحي الذي يحتوي على الفيتامينات A و C مثل الحمضيات والخضار الورقية الخضراء والطماطم والسبانخ والدجاج ومنتجات الألبان.

 

- الحرص على الحد من تناول الاطعمة الغذائية غير الصحية، أي الغنية بالدهون.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
resize

نصائح هامة لتفادي تساقط الشعر في الشتاء

C0LszVlWIAQjkW2

فوائد مذهلة لعفن الخبز على الصحة

192428

تعرف على قائمة الفيتامينات للوقاية من الإنفلونزا

doctor-entering-patient-600x400px

تحذير طبي .. هذه الفئة لا تنُصح بتطعيم الأنفلونزا الموسمية

iStock-1098270856

طبيب سعودي يحذر مرضى القلب من العدو اللدود

b3455aa0f562daacee8d959399aa4842e047c4b9

طريقة بسيطة للتخلص من انسداد الأنف في دقائق