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الإثنين، 01-08-2022 12:57 م

نصائح لحماية طفلك من أشعة الشمس خلال الصيف

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الوكيل الإخباري - مع دخول فصل الصيف وازدياد شدة أشعة الشمس، يجب على الأمهات حماية الأطفال من حروق الشمس.

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وأوصت مجلة “Brigitte المعنية بالصحة والجمال الوالدين بتطبيق كريم واق من أشعة الشمس ذي عامل حماية (SPF) لا يقل عن 30 على بشرة الطفل قبل التعرض لأشعة الشمس بنصف ساعة، مع مراعاة أن يكون الكريم مخصصا لبشرة الأطفال وخاليا من الكحول.

 

ويراعى أيضا تجديد طبقة كريم الحماية كل ساعتين أو بعد السباحة مباشرة.

وأكدت “Brigitte” أيضا أهمية حماية عين الطفل بواسطة نظارة شمسية مناسبة وكذلك حماية الرأس بواسطة قبعة توفر حماية لمؤخرة العنق أيضا.

ومن الأفضل أيضا، إن أمكن، ارتداء ملابس ذات حماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة (معيار UV-801).

 

العين الإخبارية 

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