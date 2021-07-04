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الأحد، 04-07-2021 03:13 م

نصائح لرشاقتك وخسارة الوزن الزائد بعد الأربعين

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الوكيل الإخباري - مع الوصول إلى سن الـ40 تبدو خسارة الوزن الزائد مهمة شاقة، لكن الأمر ليس مستحيلاً، حيث يؤكد خبراء التغذية أن اتباع التغييرات التالية في نمط الحياة، يضمن فقدان الوزن لمن تزيد أعمارهم على 40 عاماً . 

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تناول الخضراوات والسلطة أولاً
املأ نصف طبقك على الأقل بالسلطة والخضراوات وقم ببناء وجباتك حولها، وعلى الرغم من أن اللحوم والحبوب مهمة، فإن الفواكه والخضراوات تحتوي على قيمة غذائية أكبر من الفيتامينات والمعادن وقليل من الدهون والسعرات الحرارية.
كما ينصح بالتركيز على زيادة تناول الأطعمة الغنية بالألياف؛ لأنها تحسن الهضم، وتمنع زيادة الوزن وتراكم الدهون مع الحفاظ على شعورك بالشبع، ما يقلل فرص الإفراط في تناول الطعام بقدر كبير.


لا تفوت وجبة
يساعد تناول الطعام في أوقات منتظمة خلال اليوم على حرق السعرات الحرارية بمعدل أسرع، كما أنه يقلل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة من الأطعمة الغنية بالدهون والسكر، ومن شأن تخطي الوجبات أن يؤدي إلى فقد العناصر الغذائية الأساسية، التي يحتاجها الجسم.

 

كمية الماء
يلعب الماء دوراً مهماً للغاية في صحة الجسم السليم وكذلك في تقليل الوزن، فهو يساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم وزيادة التمثيل الغذائي وسلاسة عملية الهضم وحرق دهون البطن الزائدة، كما أن شرب الماء على فترات منتظمة من اليوم يقلل أيضاً من الجوع الذي تشعر به أثناء النهار بين الوجبات، لذلك احرص على تناول ما لا يقل عن 2-3 لترات من الماء كل يوم.


الرياضة
يمكن أن يساعد النشاط المنتظم، وممارسة تمارين القلب والبطن، على حرق الدهون الزائدة، فهي فعالة للغاية في حرق الدهون، ويمكنك ممارسة النشاط المعتدل لمدة 30-40 دقيقة يومياً لتتمتع بالنتائج.


تجنب الأطعمة المعالجة والوجبات السريعة والصودا
عادةً تكون الأطعمة المصنعة مثل رقائق البطاطس والبسكويت والأطعمة الجاهزة عالية في السعرات الحرارية والكربوهيدرات والدهون، وغالباً تكون منخفضة في العناصر الغذائية الأساسية، مثل: الألياف والبروتين والفيتامينات والمعادن، لذلك يمكن أن يؤدي تجنب هذه الأطعمة المصنعة في نظامك الغذائي واستبدالها بالأطعمة الكاملة إلى زيادة فقدان الوزن، وتقليل دهون البطن، ومساعدتك على إنقاص الوزن.

 

 

المصدر - زهرة الخليج 


 




 

 


 

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