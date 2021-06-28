نصائح للاعتناء بالقلب

الوكيل الإخباري - من الرائع أنك ترغب في تحسين صحة قلبك، لكن لا تعتقد أنه يجب عليك إدخال تغييرات كبيرة في حياتك للتأثير على صحة قلبك، فحتى الخطوات الأساسية البسيطة يمكن أن تكون لها آثار بالغة.

اضافة اعلان

* نمط حياة لقلب صحي

وفي ما يلي الوصف الموجز لنمط حياة صحي من أجل قلب صحي:



1- تناول خمس وجبات

تناول خمس حصص من الفاكهة والخضروات يوميًا لتعزيز صحة القلب، وابدأ بتناول الإفطار على أن يتضمن الفاكهة أو الخضروات، ثم تناول وجبة خفيفة من الخضروات أو الفاكهة بين الوجبات الرئيسية.

2- تحرك 10 دقائق

قم بتضمين ما لا يقل عن 10 دقائق من النشاط البدني متوسط الشدة لأي نشاط تقوم به كل يوم، وبالتأكيد تشير توصيات الجهات الطبية المتخصصة إلى 30 دقيقة أو أكثر، ولكن خلاصة القول هي أنه حتى 10 دقائق تشكل فارقًا.

3- نم ثماني ساعات

قد يصعب تخصيص بعض الوقت للحصول على نوم جيد ولكنه ضروري، حاول على مدار أسبوعين الحصول على ثماني ساعات من النوم الجيد الهانئ كل ليلة. بالتأكيد يختلف قليلاً الاحتياج للنوم بين شخص وآخر، ولكن ثماني ساعات وقت جيد يتعين عليك استهدافه.

المصدر - صحتك