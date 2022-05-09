الإثنين 09-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

توقيف 6 موظفين حكوميين اختلسوا 3 ملايين دينار

انهيار سور مدرسة بعمان واكتشاف مغارة أسفله

تحديد موعد انطلاق مهرجان جرش الـ 36

مدير الأمن العام يلتقي وفداً من الشرطة البريطانية

روسيا: دمرنا محطة رادار أميركية الصنع في أوكرانيا

حوارية في إربد عن كيفية تأسيس وإدارة المشاريع الصغيرة

العواملة يتوقع ارتفاع أسعار الشقق بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة

102 جريمة قتل في الأردن العام الماضي بينهم 20 انثى - ارقام

روسيا.. تراجع حالات الإصابة اليومية بكورونا إلى نحو 5 آلاف

عويس يبيّن المطلوب لإنجاح الأنظمة التعليمية في الأردن

الإثنين، 09-05-2022 03:56 م

نصائح للتخفيف من أعراض حساسية 'عثة الغبار'

daa1def5-f4d1-4a4f-96e1-2b1c9375f3a3


الوكيل الإخباري - تعتبر حساسية الغبار من المشاكل الصحية المنتشرة بشكل كبير بين البشر، وتزداد فرص حدوثها في الأجواء التي تنتشر بها الأتربة والغبار في الجو، وهي مثل أي نوع حساسية، تصيب الإنسان عندما يتفاعل الجهاز المناعي مع مادة غير مرغوب فيها.

اضافة اعلان

 

ويقوم على إثرها بإنتاج الأجسام المضادة التي تهاجم هذه المادة، وتتفاوت حساسية الأتربة والغبار من شخص لآخر، فبعض الأشخاص لا يعانون من أي أعراض بعد التعرض لها، والبعض الآخر يصابون بمشكلات عديدة وأعراض كبيرة  تشبه إلى حد بعيد أعراض الانفلونزا الموسمية، إضافة إلى احمرار وحكة شديدين في الجلد، واحمرار كبير في العيون ونزول مستمر للدموع.

 

وبالإمكان استخدام الكثير من الطرق الوقائية من هذه الحساسية ومن أهمها:

 

· حافظي على نظافة منزلك واعملي على تطهيره وتنظيفه من الأتربة والغبار المسبب للحساسية أولاً بأول،  ومن المهم ارتداء قناع الوجه خلال عمليات التنظيف، وكذلك تطهير أغطية الأسرة والأثاث والأسطح وإزالة أي أتربة عالقة بها.


· احرصي على تهوية المنزل جيداً وبشكل مستمر وهو ما يساعد على التخلص من الأتربة والغبار، إضافة لضرورة إدخال أشعة الشمس للمنزل، الأمر الذي يساعد في القضاء على البكتيريا والجراثيم، وبإمكانك كذلك استخدام أغطية الفراش المضادة للحساسية لتفادي الأعراض التي تنتج عنها، عدا عن غسل أغطية الفراش لمرة واحدة في الأسبوع على أقل تقدير.


· تجنّبي التعرّض المباشر للأتربة والغبار، خصوصاً إذا كنت من مرضى الربو لتجنّب الإصابة بضيق التنفس وحساسية الغبار وذلك من خلال الابتعاد عن مغادرة المنزل عند حلول العواصف الترابية التي تحمل الأتربة والغبار.

 

. تجنبي الاحتكاك المباشر مع الحيوانات الأليفة، كون فراء هذه الحيوانات يحتوي غالباً على الكثير من الأتربة التي تحمل العديد من الأمراض وتسبب عدداً من المشاكل الصحية وعلى الأخص أولئك الذين تصيبهم حساسية الغبار وتؤثر بهم بشكل كبير، أما إذا كنت تمتلكين بعضاً من هذه الحيوانات داخل منزلك فاحرصي على نظافتها جيداً وتظهير فراءها باستمرار. 

 

وفي حال اصبت بهذه الحساسية فما عليك سوى مراجعة الطبيب الذي سيقوم بوصف ادوية تعمل على التخفيف من أعراض هذه الحساسية، ومنها بعض العلاجات الموضعية للجلد والقطرات المطهرة للعيون وأدوية خاصة بالجهاز التنفسي.

 

زهرة الخليج 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
61957

أبرز الأطعمة التي يحتاجها الطفل لتعزيز مستوى الحديد

62779dfc4c59b7230c32e9d7

خضروات تساعد على تعزيز صحة العظام

حرق السعرات الحرارية بالشكل الصحي السليم

خطوات مهمة تساعد على حرق السعرات الحرارية

الرياضة تخفض التوتر وتعزز الثقة بالنفس عند السيدات

نصائح لتحفيز السيدات على ممارسة الرياضة

2019_4_14_11_53_13_211

خطوات للحفاظ على صحة الأسنان

زز

تحتوي على مليارات البكتيريا.. متى يجب استبدال اسفنجة الجلي؟

أخبار متعلقة
pic

لهذه الأسباب تشعر بالخمول والتعب بعد وجبة الإفطار