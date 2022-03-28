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الإثنين، 28-03-2022 03:33 م

نصائح للتخفيف من الدهون الثلاثية

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الوكيل الإخباري - قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن الدهون الثلاثية هي نوع من الدهون الموجودة في الدم، والتي تقوم بتزويد الجسم بالطاقة، مشيراً إلى أن الجسم يمتص معظم الدهون الثلاثية من الدهون الغذائية، كما أن الجسم يمكنه أيضاً إنتاج الدهون الثلاثية من تلقاء نفسه.

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وأضاف المركز الألماني أنه إذا تم تناول الكثير من الدهون الثلاثية، فإن الجسم يخزنها في الأنسجة الدهنية، مما يشكل خطراً على الصحة نظراً لأن ارتفاع مستوى هذه الدهون في الجسم يزيد من خطر الإصابة بالأزمة القلبية والسكتة الدماغية.


وهناك العديد من العوامل، التي تزيد من مستويات الدهون الثلاثية في الدم، ألا وهي: السِمنة وعدم ممارسة الرياضة والنظام الغذائي عالي السعرات الحرارية وسوء السيطرة على مرض السكري ونقص نشاط الغدة الدرقية وأمراض الكلى والتدخين ، كما أن بعض الأدوية، مثل الستيرويدات وحبوب منع الحمل، يمكنها أيضاً رفع مستويات الدهون الثلاثية.


ويمكن خفض مستويات الدهون الثلاثية المرتفعة من خلال التغذية الصحية، أي الإقلال من السكر والابتعاد عن الأطعمة الجاهزة والأطعمة المجمدة لاحتوائها على الدهون المتحولة الضارة والإقلال من الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم الحمراء والدواجن والجبن والحليب وتناول الدهون الصحية غير المشبعة الموجودة في زيت الزيتون وزيوت المكسرات المختلفة، إلى جانب المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية والإقلاع عن التدخين.

 

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