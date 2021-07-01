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الخميس، 01-07-2021 01:28 م

نصائح للتخلص من احتباس الماء بالجسم في أيام الصيف

احتباس_الماء_في_الجسم


الوكيل الإخباري - ربما تعانين من احتباس الماء في جسمك ومن تورم قدميك خصوصاً في فصل الحر، وهي مشكلة تسبب الشعور الكبير بالانزعاج، ففي هذه الحالة يقوم الجسم بتجميع الماء لأسباب مختلفة.

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ومن المهم تعلم الطرق التي يمكن أن تساعد على منع حدوث هذا. ولهذا يجب أن يتم اتباع هذه النصائح المفيدة :


1-  من أجل منع احتباس الماء في الجسم وخصوصًا في القدمين؛ من المهم الحرص على عدم تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الملح، ومنها تلك التي يتم تحضيرها في المنزل أو شراؤها جاهزة أو معلبة،
ومن الأفضل التركيز في هذه الحالة على تناول الخضار والفواكه وشرب كمية كافية من الماء أي بمعدل لترين يومياً.
2-  من الضروري في هذه الحالة عدم الجلوس لساعات طويلة والتحرك بين الحين والآخر، كما من المهم ممارسة التمارين الرياضية، وخصوصًا الرياضات المائية.
3-  الأفضل عدم ارتداء الملابس والأحذية الضيقة؛ فهذا يمنع الجسم من التنفس كما أنه قد يعيق الدورة الدموية.
4-  من المهم عدم البقاء لوقتٍ طويلٍ في مكانٍ حارٍ؛ حيث إن ارتفاع درجة الحرارة يمكن أن يعزّز الشعور بالثقل على مستوى القدمين.
5-  اتباع طريقة التدليك اللمفاوي لتحريك السائل اللمفاوي في الجسم، حيث يمكّنه من التخلص من البقايا الضارة التي يختزنها.
6-  الاعتماد على المتممات الغذائية التي تحتوي على مكونات نباتات مثل الفجل الأسود والعنب الأحمر؛ فهذا يمكن أن يساهم في حل المشكلة والحدّ من تفاقمها ويمكّنك من الشعور بالارتياح خلال فصل الحر.

 

 

المصدر - 2018


 




 

 


 

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