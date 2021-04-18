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الأحد، 18-04-2021 03:06 م

نصائح للتخلص من تشقق الشفاه في رمضان

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الوكيل الاخباري - يعاني الكثير من الاشخاص من جفاف الشفاه وتشققها خلال فصل الشتاء وتزداد أيضاً خلال شهر رمضان بسبب نقص كمية المياه اللازمة في الجسم.

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وينصح خبراء الجمال بالعناية بالشفاه بشكل يومي مع مضاعفة الأمر في شهر رمضان، ويتم ذلك بمجموعة من النصائح البسيطة والسريعة.


يبدأ الأمر بشرب كمية كافية من الماء والعصائر الطبيعية بعد الافطار وعلى السحور، ليحافظ الجسم على ترطيبه طيلة النهار.


ومن المهم أيضاً استخدام مرطب الشفاه الذي يلائمك طوال فترة الإفطار خلال اليوم الواحد ويمكنك أيضا ترطيب شفاهك بالفازلين الغني بالزيوت والفيتامينات الصحية التي ترطب البشرة وتغذيها جيداً.

وينصح خبراء التجميل بعدم ترطيب الشفاه باللسان فذلك يجعلها أكثر جفافا وتصبح عرضة للتشقق نتيجة لاحتواء اللعاب على الإنزيمات الهاضمة.


ومن المهم أيضاً ألا تقوم بنزع الجلد المشقق من الشفاه، فهي عادة خطيرة ستزيد الجفاف سوءاً وتصبح الشفاه مؤلمة جداً.


كذلك ينصح خلال فترة الافطار بتناول المياه والخضار الغنية بالسوائل مثل الخيار والفواكه المجففة الغنية بالفيتامينات والمعادن لمساعدة الجسم على البقاء مرطبا ومنتعشا.

 

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