نصائح للتخلص من دهون الذراعين

الوكيل الإخباري - 6 نصائح ضرورية للنساء للتخلص من تراكم الدهون في الذراعين، حيث تعد دهون الذراعين من الأمور المزعجة التي قد يعاني منها العديد من النساء. ويمكن التخلص من تراكم الدهون في الذارعين عن طريق تغيير نمط الحياة اليومي وتناول أطعمة معينة، دون الحاجة إلى إجراء عمليات جراحية للتخلص من تلك الترهلات.





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تعرّفي على أهم النصائح التي يقدمها لنا خبراء موقع "ويب طب" التي تساعدك في التخلص من تراكم الدهون في الذارعين.



1-ممارسة التمارين الرياضية

من الممكن القيام ببعض التمارين البسيطة التي من شأنها أن تساعدك في التخلص من دهون الذراعين الزائدة من خلال التركيز على التمارين التي تُحرك عضلات الساعدين. لست بحاجة إلى الذهاب الى النادي الرياضي، بل من الممكن تطبيق عدة تمارين سهلة في المنزل.

2-تقليل السعرات الحرارية

من أجل التخلص من الدهون، جسمك بحاجة إلى حرق سعرات حرارية أكثر من تلك المتناولة، هذا يعني أنه من المهم أن تقومي بعد السعرات الحرارية المتناولة. حاولي البدء بتقليل 500 سعرة حرارية في البداية ولفترة أسبوع. وابتعدي عن تناول مصادر السكر بما في ذلك العصائر الجاهزة أيضاً.

3- عدم تخطي وجبة الفطور

تخطي وجبة الفطور من شأنه أن يؤدي إلى الإفراط في تناول المزيد من الأطعمة والسعرات الحرارية لاحقًا مما يعيق من عملية فقدان الوزن والدهون الزائدة.



4- إضافة البروتين والألياف الغذائية إلى الطعام

يساعد تناول مصادر البروتين المختلفة في زيادة فترة شعورك بالشبع، حيث أن المعدة تحتاج لوقت أطول من أجل هضمه، مما يؤدي إلى تناول كميات أقل من الطعام خلال اليوم. إلى جانب ذلك يعزز البروتين من عملية الأيض وحرق الدهون في الجسم ولا سيما الموجودة في البطن والذراعين.

5-الحد من كمية الكربوهيدرات المتناولة

انتبهي إلى الكربوهيدرات التي تقومين بتناولها، وابتعدي عن تلك المكررة والتي تعمل على زيادة تراكم الدهون في الجسم. مثلاً استبدلي الخبز الأبيض بالبني وركزي على تناول الحبوب الكاملة.



6-شرب المياه

من الضروري شرب كمية وفيرة من المياه يوميًا للتخلص من دهون الجسم، ولا سيما دهون الذراعين.

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