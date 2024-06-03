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الإثنين، 03-06-2024 11:10 ص

نصائح للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة الشديد‎ة

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الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة مستويات قياسية في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، مما يجعل من الصعب إبقاءَ الجسم في درجة حرارته الطبيعية. فماذا تفعل أثناء الحر؟.

يجب المحافظة على رطوبة الجسم، ولذلك ينصح المتخصصون بالإكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية، والابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على  الكافيين لأنها تعزز الجفاف.

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نستعرض في التقرير التالي نصائح للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة الشديدة :


1- شرب الكثير من الماء:
أحد أهم الخطوات لمواجهة الحرّ هو الحفاظ على ترطيب الجسم، إذ يجب شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم لتجنب الجفاف، خاصة عند القيام بنشاطات خارجية، فمن الجيد حمل زجاجة ماء دائمًا وتذكير النفس بشرب الماء بانتظام.


2- ارتداء ملابس خفيفة:
اختيار الملابس المناسبة يمكن أن يساعد في التخفيف من تأثير الحرارة، ويُفضل ارتداء الملابس الفضفاضة والخفيفة المصنوعة من أقمشة طبيعية مثل القطن، وتجنب الألوان الداكنة لأنها تمتص الحرارة.


3- تجنب الشمس المباشرة:
حاول تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة في ساعات الذروة بين 10 صباحًا و4 عصرًا، إذا كنت مضطرًا للخروج، استخدم قبعة عريضة ونظارات شمسية، وواقي الشمس لحماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية.


4- البقاء في الأماكن المظللة:
البحث عن الأماكن المظللة أو المغطاة عند الخروج من المنزل، فالجلوس تحت شجرة أو في مكان به مروحة يمكن أن يوفر فرقًا كبيرًا في درجة الحرارة ويقلل من خطر الإصابة بضربة شمس.


5- استخدام المراوح والمكيفات:
استخدام المراوح والمكيفات يمكن أن يساعد في تبريد الجو بالمنزل أو المكتب، مع التأكد من صيانة أجهزة التبريد بانتظام لضمان عملها بكفاءة، وحاول أن تبقى في الغرف المكيفة قدر الإمكان خلال ساعات الحرّ الشديدة.


6- تناول وجبات خفيفة ومنعشة:
تناول الوجبات الخفيفة والفواكه والخضروات الطازجة يمكن أن يساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم، وتجنب تناول الأطعمة الثقيلة والدهنية؛ لأنها تزيد من الشعور بالحرّ.


7- الاستحمام بالماء البارد:
الاستحمام بالماء البارد يمكن أن يساعد في خفض حرارة الجسم، فإذا لم يكن الاستحمام ممكنًا، يمكن استخدام منشفة مبللة بالماء البارد ومسح الجسم بها.


8- تجنب النشاط البدني الشاق:
تجنب ممارسة الأنشطة البدنية الشاقة خلال فترات الحرّ الشديدة، فإذا كان لابد من ممارسة الرياضة، فالأفضل أن تكون في الصباح الباكر أو بالمساء عندما تكون درجات الحرارة أقل.


9- مراقبة الأشخاص الأكثر عرضة للخطر:
الأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة هم الأكثر عرضة للتأثر بالحرارة، تأكد من مراقبتهم وتقديم الدعم اللازم لهم للحفاظ على سلامتهم.


10- التعرف على أعراض ضربة الشمس:
التصرف بسرعة إذا ظهرت عليك أعراض ضربة الشمس، وتشمل: "الصداع، الدوخة، الغثيان، تشنجات العضلات، والجلد الحار والجاف"، فإذا شعرت بأي من هذه الأعراض، يجب الانتقال إلى مكان بارد وشرب الماء والبحث عن مساعدة طبية فورًا.

 

 

  الكونسلتو 

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