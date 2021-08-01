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الأحد، 01-08-2021 04:06 م

نصائح للتغلّب على مشاكل الرضاعة الطبيعية

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الوكيل الإخباري - الرضاعة الطبيعية لها فوائد لا تُحصى للأم والطفل، ولكنها تحمل جانباً من المعاناة بالنسبة إلى الأم، حيث تواجه الأمهات العديد من المشاكل أثناء الرضاعة الطبيعية، خاصة في التجربة الأولى للأمومة.

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إذا كنتِ تعتمدين الرضاعة الطبيعية في تغذية طفلك، إليكِ 5 طرق للتغلب على مشاكل الرضاعة الطبيعية التي قد تواجهك.

1- الألم
عملية الرضاعة ليست مؤلمة، فإذا شعرتِ بالألم، هذا لا يعني التوقف عن إرضاع صغيرك، ولكن عليكِ البحث عن سبب الألم، وحل المشكلة، وغالباً ما يحدث الشعور بالألم نتيجة الوضع الخاطئ عند إرضاع الطفل الذي يجب أن يكون في وضع استرخاء، وأن تلقميه حلمة الثدي بطريقة صحيحة، إذا لم تتمكني من حل المشكلة، الجئي إلى استشاري رضاعة طبيعية، حيث يمكنكِ تعلم الوضع الصحيح لإرضاع طفلك.

2- الرضاعة في الأماكن العامة
أنتِ بحاجة إلى غطاء يحافظ على خصوصيتك أثناء إرضاع طفلك في الأماكن العامة، والأمر لا يحتاج إلى الكثير من التكاليف، فقط ارتدي وشاحاً لطيفاً أو كيمونو أو أي قطعة ملابس إضافية يمكنكِ خلعها بسهولة واستخدامها كساتر أثناء إرضاع طفلك في الأماكن العامة.

3- عض الطفل
عندما تبدأ أسنان طفلك بالظهور، يبدأ العض، وقد تنالين نصيبك من العض أثناء الرضاعة، ولكن هذا لا يعني انتهاء الرضاعة الطبيعية، ولكن عليكِ معرفة سبب عض طفلك، فإذا كان يشعر بالملل، عليكِ لفت نظره بعلبة مثلاً أو مصدر تسلية، وإذا كان يشعر بالنعاس، يمكنكِ دغدغته من القدم أو خلع ملابسه، أو ربما يعضك طفلك لأنه يشعر بالشبع، أنتِ تعرفين طفلك أكثر من أي شخص آخر، ويمكنكِ اكتشاف سبب العض بسهولة، ومن ثم التغلب عليه.

4- مكان خاص للرضاعة
إذا كنتِ لا تشعرين بالارتياح لفكرة إرضاع طفلك أمام الآخرين مع استخدام ساتر للرضاعة، يمكنكِ البحث عن أماكن خاصة، إذا كنتِ في مطعم يمكنكِ العودة إلى سيارتك خلال فترة الرضاعة، أما في المولات فهناك أماكن مخصصة للأمهات من أجل الرضاعة وتغيير الحفاض، وإذا كنتِ في زيارة منزلية، اطلبي من ربة المنزل الذهاب إلى غرفة أخرى لإضاع طفلك، عموماً ابحثي حولك عن مكان خاص ترضعين فيه طفلك، وستجدين هذا المكان.

 

المصدر - نواعم

 




 

 


 

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