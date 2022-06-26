نصائح للحامل في الأسبوع الخامس من الحمل

الوكيل الإخباري - الأسبوع الخامس من الحمل يحدث فيه تغيرات عديدة للجنين، من حيث تطورات النمو، والوزن، والطول، كما أن الحامل أيضاً تتعرض للعديد من الأعراض خلال الأسبوع الخامس من الحمل.
و يجب على الحامل في الأسبوع الخامس من الحمل، اتباع النصائح التالية وطوال فترة الحمل لتكون بمأمن هي وجنينها حتى لحظة الولادة:
- عدم بذل مجهود.
- تجنب الوقوف طويلاً.
- الراحة والحصول على قسط وفير من النوم.
- تجنب تناول الأدوية دون استشارة الطبيب، وخصوصاً أنها في فترة التكوين.
- القيام بالمتابعة الدورية مع الطبيب المختص، وعمل كل الفحوصات الطبيبة - اللازمة لها للتأكد من خط سير الحمل.
- تجنب الأحمال الثقيلة.
- تناول الغذاء الصحي.
- استشارة الطبيب عند ظهور أي عرض غير طبيعي.
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