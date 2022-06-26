نصائح للحامل في الأسبوع الخامس من الحمل

الوكيل الإخباري - الأسبوع الخامس من الحمل يحدث فيه تغيرات عديدة للجنين، من حيث تطورات النمو، والوزن، والطول، كما أن الحامل أيضاً تتعرض للعديد من الأعراض خلال الأسبوع الخامس من الحمل.

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و يجب على الحامل في الأسبوع الخامس من الحمل، اتباع النصائح التالية وطوال فترة الحمل لتكون بمأمن هي وجنينها حتى لحظة الولادة:

- عدم بذل مجهود.

- تجنب الوقوف طويلاً.

- الراحة والحصول على قسط وفير من النوم.

- تجنب تناول الأدوية دون استشارة الطبيب، وخصوصاً أنها في فترة التكوين.

- القيام بالمتابعة الدورية مع الطبيب المختص، وعمل كل الفحوصات الطبيبة - اللازمة لها للتأكد من خط سير الحمل.

- تجنب الأحمال الثقيلة.

- تناول الغذاء الصحي.

- استشارة الطبيب عند ظهور أي عرض غير طبيعي.

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