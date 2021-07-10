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السبت، 10-07-2021 03:11 م

نصائح للحجاج للوقاية من كورونا

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الوكيل الإخباري - عام ثاني يقام فيه الركن الخامس من أركان الإسلام الحج، وفق مجموعة من الاحترازات الوقائية التي فرضتها جائحة كورونا، والتي تشدد عليها وزارة الصحة السعودية لحماية الحجاج والحؤول دون تفشي الفيروس بينهم.

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سيدتي قابلت أطباء مختصين لتقديم نصائح ومعلومات طبية تخصص حجاج بيت الله تساعدهم في أداء فريضة الحج على أكمل وجه من دون تعريض أنفسهم وغيرهم لخطر الإصابة بمرض كوفيد 19.

 

إرشادات عامة للوقاية من كورونا  :

أكد الطبيبان د. فيصل الجهني، ود. إبراهيم الرفاعي على أن من المهم اتباع الاجراءات الاحترازية الوقائية وعدم التهاون بها سواء أثناء أداء مناسك الحج أو أثناء المبيت في الأماكن المخصصة وهي:
• ارتداء الكمامة الطبيبة وتبدليها كلما دعت الحاجة.
• تعقيم اليدين باستمرار وكلما دعت الحاجة، وغسل اليدين بالماء والصابون في حال توافرهما.
• تطبيق التباعد المكاني خلال أداء مناسك الحج وتجنب المصافحة بكل أشكالها.
• عدم مشاركة الآخرين أدواء لطعام أو أدوات لعناية الشخصية.
• الحفاظ على النظافة العامة ونظافة البدن وتبديل ملابس الإحرام باستمرار.
• تناول وجبات صحية متكاملة العناصر، وزيادة حجم الكميات وفق النشاط البدني.
• تجنب أوقات الذروة أثناء أداء مناسك الحج والابتعاد عن التجمعات والازدحام.
• عدم الوقوف تحت أشعة الشمس مباشرة لتفادي الإصابة بالجفاف وبضربة الشمس، ويجب الاستعانة بمظلة شمسية.
• وضع واق طبي من الشمس وتطبيقه على الوجه واليدين كل ثلاث ساعات.
• الراحة الجيدة وعدم إكمال أي مناسك في حال الشعور بتعب أو إرهاق شديد.
• النوم الكافي في مكان هادئ ومريح أثناء الليل مع الحرص على أخذ قيلولة أثناء النهار لتجنب الإرهاق ولشحن الجسم بالطاقة اللازمة لإكمال مناسك الحج.
• شرب كميات كافية من الماء والسوائل الباردة خلال أداء مناسك الحج، لتفادي الجفاف والإمساك، ويجب الانتظام في دخول الحمام كلما سنحت الفرصة لتفادي حدوث مشكلات صحية.
• اختيار نوعيات جيدة من الكمامات الطبية والقفازات الطبية وحتى ملابس الإحرام لتجنب أي أمراض جلدية.

 

المصدر - سيدتي 


 




 

 


 

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