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السبت، 21-05-2022 03:33 م

نصائح للحصول على بشرة متألقة ومشرقة في الصيف

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الوكيل الإخباري - نصائح جمالية للتمتع ببشرة صافية ومشرقة في الصيف. فمع بداية الطقس الحار وفصل الصيف، تواجه المرأة مشاكل كثيرة في بشرتها مما يؤدي إلى إتباع خلطات ونصائح يساعد على جعل البشرة مشرقة وصافية.

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نصائح جمالية للتمتع ببشرة صافية ومشرقة في الصيف: 

 

ترطيب البشرة
نصائح العناية بالبشرة في الصيف تتضمن ترطيب الوجه. ففي الصيف تتعرض البشرة للجفاف خاصة عند تعرضها للشمس لأوقات طويلة. يمكنك إستخدام كريمات مرطبة حيث تساعد على ترطيب البشرة وتجديدها، لذلك قومي بتطبيق كريمات الترطيب على وجهك وتمتعي بعدها ببشرة صحية ورطبة لوقت أطول. 

شرب الماء بكثرة
نصائح العناية بالبشرة في الصيف تشمل شرب الكثير من الماء. فمن أهم نصائح للعناية بالبشرة هو شرب الماء بكثرة. فالماء مرطب طبيعي إذ يمكنك الإكثار منه أي حوالي 8 أكواب يومياً. فشرب الماء يساعد على الحصول على بشرة رطبة صافية ومشرقة. 

تقشير البشرة
نصائح للعناية بالبشرة في الصيف تشمل تقشير البشرة وذلك لإزالة خلايا الجلد الميتة التي قد تظهر في الصيف بسبب التعرض للشمس والغبار، فيؤدي ذلك إلى إنسداد في المسام، لذلك فمع بداية فصل الصيف من الأفضل تقشير البشرة لتصبح ناعمة ومشرقة.

إستخدام واقي الشمس
نصائح للعناية بالبشرة في الصيف تتضمن إستخدام واقي الشمس الذي قد يحمي بشرتك من الأشعة المضرة في الصيف. فطبقي كريم واقي الشمس يومياً قبل الخروج من المنزل ب20 دقيقة لتحمي بشرتك وللحفاظ على بشرة مشرقة وشبابية.

 

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