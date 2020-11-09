نصائح للحصول على نوم هادئ ومريح

الوكيل الاخباري - أوصى خبراء بعدم القيام بعدد من الأمور قبل النوم، للحصول على قسط من الراحة التامة والنوم بطريقة صحيحة ومفيدة للجسم.

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حيث توصل الخبراء إلى تجنب القيام ببعض الأمور للحصول على قسط من الراحة والنوم الصحيح، ونصح الخبراء بما يلي:

- تجنب مشاهدة الأخبار: يمكن أن تثير القلق لدى الشخص وتمنع الانتقال السلس للنوم.

- تجنب المحادثات المتوترة: حيث أظهرت الأبحاث أن المشاعر السلبية مثل هذه المحادثات في الليل يصعب التغلب عليها.

- تجنب العمل في الفراش.

- تجنب ممارسة الرياضة.

- عدم تناول المشروبات المنشطة التي تحتوي على الكافيين.

- عدم استخدام الهواتف في الليل أو ترك الأضواء مضاءة.

سبوتنيك

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