نصائح للحفاظ على السمع

الوكيل الإخباري - قد ينقص السمع إذا تعرض الإنسان لضجيج أو موسيقى صاخبة لفترة طويلة من الزمن.

اضافة اعلان

بعض النصائح للمحافظة على سمعكم:

1- تخفيف صوت مُشغِّل جهاز التسجيل الحديث، وعدم الاستماع إلى هذا الجهاز بدرجة صوتية عالية جداً، وعدم اللجوء أبداً إلى ملء الوسط المحيط بالضجيج الحاد ، فعندما لا يرتاح الشَّخص لسماع الصوت الذي يستمع إليه، أو أنَّه لا يتمكَّن من سماع الأصوات الخارجية عند وضع سمَّاعة الرأس على أذنيه، فهذا يعني أنَّ الصوتَ مرتفعٌ جداً.



2- وَضْع سمَّاعات الرأس عندَ الاستماع إلى مُشغِّل الصوت الخاص بالشَّخص، عليه أن يختار سمَّاعات الرأس من النوع الذي يلغي الضجيج، أو استعمال سمَّاعات من نوعية قديمة مكسوَّة بالفراء، بالنسبة للسمَّاعات التي توضَع في داخل الأذن، هي أقلُّ فعَّالية في حجب الضجيج السائد في الوسط المحيط. ولذلك، يجب نزعُ هذه السمَّاعات على فترات، وذلك لإعطاء الأذنين قسطاً من الراحة.



3- إستخدام سدادات الأذن عند التسمُّع إلى صوت حيٍّ، يمكن لهذه السدادات أن تقلِّلَ من مستويات الصوت المتوسِّطة .

المصدر - الفن