نصائح للحفاظ على اللياقة البدنية

الوكيل الإخباري - كلنا نريد الحفاظ على لياقتنا البدنية والتمتع بوزن مثالي، لذلك تقدم الاختصاصية الرياضية ميريل شليطا نصائح عديدة عن نظام HIIT الذي يساعدك على الوصول لهذا الهدف.





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ونظام HIIT هو المختصر لما يسمى التدريب المتقطع العالي الكثافة، وإليكم نصائح ميريل شليطا للأسباب التي تدفعك لاتباعه:





يحسن القدرة على التحمل

يتكيف الجسم من خلال هذا النظام مع الضغط الذي يتعرض له لتحسين قدرته على التأقلم، وسيصبح قادراً على الحفاظ على السرعة والجهد أثناء أشكال أخرى من التمارين الصارمة.



يزيد من قوتك

يحافظ على العضلات من خلال تدريبهم على التعافي وإعادة بناء ذاتها خلال فترة الراحة القصيرة وهذا يساعد على بناء القوة بسرعة.



حرق الكثير من الدهون خلال التمرين

يحرق 13 سعرة حرارية في الدقيقة عن طريق دفع الجسم لتلبية متطلبات معدل ضربات القلب القصوى، لكن يجب موازنته بنظام غذائي صحي يوفر سعرات حرارية كافية للحصول على طاقة كافية.



حرق الكثير من الدهون بعد التمرين

لا يحرق HIIT الكثير من السعرات الحرارية أثناء التمرين نفسه، بل يستمر في حرق السعرات الحرارية بعد انتهاء التمرين، ما يجعل إدارة السعرات الحرارية أسهل بكثير.



يحافظ على صحة القلب

الـHIIT يمكن أن يحسن صحة القلب ويساعد على منع أعراض مرض الشريان التاجي المستقر وهو يتمثل بانسداد الشرايين الذي يمكن أن يؤدي إلى النوبات القلبية.



يبقي الإنسان أصغر سناً

أثناء الـHIIT، يُحفَّز هرمون النمو البشري الذي ينتج خلال فترة الطفولة والمراهقة لمساعدة الشخص على النمو والتطور إلى مرحلة البلوغ، ما يؤدي بدوره إلى زيادة نمو الشعر والأظافر ويحافظ الشخص على مظهر الشباب.

يخفف التوتر

يتطلب الـ HIIT أقصى تركيز للحفاظ على مستويات الشدة العالية. هذا يصرف الدماغ عن القلق بشأن ضغوط ومخاوف الحياة اليومية، فيساعد العقل على الاسترخاء.



يساعد على تقوية العظام

من خلال ممارسة الرياضة في الخارج، يمكن للجلد أن يمتص فيتامين "د" الحيوي من الشمس، فيساعد على الحفاظ على صحة العظام والأسنان.



يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم

أظهرت الأبحاث التي أجريت في الدنمارك أن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 يتحكمون بنحو أفضل في مستويات السكر في الدم بعد 12 أسبوعاً من الـ.HIIT.



يخفف من تصلب العضلات

وجدت دراسة حديثة في بولندا عن مرضى باركنسون أنه بعد ثمانية أسابيع من الـHIIT ، كانت عضلات المشاركين أقل صلابة وأكثر راحة خلال فترات الجلوس أو الوقوف.

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