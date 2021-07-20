نصائح للحفاظ على سلامة العينين

الوكيل الإخباري - ظروف العمل تفرض غالباً البقاء طويلاً أمام شاشة الكمبيوتر، مما يتسبب بمشاكل صحية للعينين.

اضافة اعلان



ولاحظ الباحثون والأطباء أن الذين يمضون 8 ساعات أمام الشاشة، يعانون من إضطرابات في مجرى الدموع ومن الجفاف.



نقدم لكم بعض النصائح للحفاظ على صحة العيون:

1 - الإكتفاء بـ5 ساعات أمام الكمبيوتر.

2 - التأكد من مستوى الشاشة الذي يجب أن يكون على مستوى العينين.

3 - يجب أن تكون المسافة بين العينين والشاشة ٥٠ و٧٠ سم.

4 - وضع الكمبيوتر بعيداً عن النور المباشر، لتفادي إنعكاسه على العينين.

5 - الإستعانة بدواء سائل يوضع بشكل نقط في العينين لترطيبهما.

6 - إبعاد النظر عن الشاشة لمدة 10 دقائق كل ساعة.

المصدر - الفن