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الثلاثاء، 20-07-2021 06:05 م

نصائح للحفاظ على سلامة العينين

نصائح-للحفاظ-على-صحة-العين


الوكيل الإخباري - ظروف العمل تفرض غالباً البقاء طويلاً أمام شاشة الكمبيوتر، مما يتسبب بمشاكل صحية للعينين.

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ولاحظ الباحثون والأطباء أن الذين يمضون 8 ساعات أمام الشاشة، يعانون من إضطرابات في مجرى الدموع ومن الجفاف.


نقدم لكم بعض النصائح للحفاظ على صحة العيون:
1 - الإكتفاء بـ5 ساعات أمام الكمبيوتر.
2 - التأكد من مستوى الشاشة الذي يجب أن يكون على مستوى العينين.
3 - يجب أن تكون المسافة بين العينين والشاشة ٥٠ و٧٠ سم.
4 - وضع الكمبيوتر بعيداً عن النور المباشر، لتفادي إنعكاسه على العينين.
5 - الإستعانة بدواء سائل يوضع بشكل نقط في العينين لترطيبهما.
6 - إبعاد النظر عن الشاشة لمدة 10 دقائق كل ساعة.

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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