نصائح للحفاظ على سلامة سائقي كبار السن

الوكيل الإخباري - تتطلب سلامة سائق السيارة أكثر من مجرد فهم لافتات الطريق وقواعد المرور، وبصورة عامة، كلما كبرت في العمر فسوف تلاحظ تغيرات في النظر والجسم يمكن أن تجعل قيادة السيارة أكثر صعوبة، مثل لفّ رأسك لتتمكن من رؤية السيارات القادمة أو استخدام المكابح بأمان.

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ومع ذلك، يمكن أن يبقى السائقون الكبار في السن بأمان على الطريق، بحرصهم على اتباع الخطوات التالية:





المداومة على ممارسة الرياضة

يمكن للنشاط البدني أن يعزز من سلامة السائق عن طريق تسهيل قدرته على لف عجلة القيادة والانتباه للسيارات والتهديدات الأخرى من حوله، وتنفيذ حركات الجسم الأخرى أثناء القيادة والضغط على المكابح.

تابع حالة نظرك وسمعك

تضعف بعض الحواس، مثل السمع والرؤية، مع التقدم في السن، وقد يُمثل ضعف السمع مشكلة للسائقين الكبار في السن عن طريق الحد من القدرة على سماع صوت القطارات أو السيارات المقتربة، كذلك، يمكن لمشاكل الرؤية الشائعة والمرتبطة بالتقدم في العمر (مثل إعتام العدسة والمياه الزرقاء والتنكس البقعي) أن تصعب من الرؤية بوضوح أو القيادة في الليل.

علاج الأمراض المزمنة

تعاون مع طبيبك للتحكم في حالة أي أمراض مزمنة، خاصة تلك التي قد تؤثر على سلامتك عند قيادة السيارة، مثل داء السكري أو النوبات المرضية، اتبع تعليمات الطبيب للتحكم في الأمراض التي تعاني منها والبقاء آمنًا أثناء قيادة السيارة، وقد يتضمن ذلك إجراء تعديلات على خطة العلاج أو الحد من قيادة السيارة.

الانتظام بتناول الأدوية

من المهم أيضًا معرفة الأدوية التي تتناولها، لأن بعض الأدوية، ومنها مسكنات الألم والأدوية المساعدة على النوم ومضادات الهيستامين ومرخيات العضلات، قد تؤثر على تركيز الذهن وسلامة السائق، حتى وإن كان يشعر أنه بخير، اطلع على ملصقات الأدوية حتى تعلم ما يمكن توقعه من كل دواء، ولا تقد السيارة إذا تناولت دواءً يسبب الدوار أو الدوخة، وإذا كنتَ قلقًا بشأن الآثار الجانبية أو سلامتك أثناء القيادة، فاستشر طبيبك.

التزم بحدود قدراتك الجسمية والذهنية

احرص على الالتزام بالتقييدات البدنية واعمل أي تعديلات ضرورية، على سبيل المثال، إذا كانت يدك تتأذى بفعل القبض على عجلة القيادة، فاستخدم غطاءً لعجلة القيادة بحيث يجعل مسك عجلة القيادة ولفها أكثر راحة ليديك، ويمكن أن تطلب من الطبيب إحالتك إلى اختصاصي في العلاج الفيزيائي بحيث يمكن أن يقدم لك أجهزة تساعدك على القيادة، أو يقترح تمرينات تساعدك في التغلب على تلك الصعوبات.

التخطيط المسبق

عندما تركب سيارتك، فكن مستعدًا لذلك، وخطط لطريقك مسبقاً بحيث لا تحتاج إلى قراءة الخريطة أو الاتجاهات أثناء القيادة، وإذا كنت تستخدم جهاز تحديد المواقع، فأدخل وجهتك قبل بدء القيادة، لا تفعل أي شيء يشغلك عن الطريق، مثل الأكل أو التحدث في الهاتف الخلوي أو الكتابة أو ضبط الراديو أثناء القيادة.

تحديث مهارات القيادة

احرص على أخذ دورة تدريبية لتجديد المعلومات للسائقين كبار السن، فتحديث مهارات القيادة لديك قد يمنحك أيضًا تخفيضًا على تأمين سيارتك، ابحث عن دورات تدريبية في برنامج تثقيف مجتمعي أو المؤسسات المحلية التي توفّر الخدمات لكبار السن.

المصدر - صحتك