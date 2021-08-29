الوكيل الإخباري - تتعرض الأسنان للعديد من المشاكل التي تسبب الضيق والألم الذي لا يطاق أحياناً، فكل إنسانٍ معرضٌ لهذه المشاكل خاصةً عند ممارسة بعض السلوكيات الخاطئة فيما يخصها.
وأبرز هذه المشاكل:
1- انحسار اللثة والذي يكون بسبب التقدم في السن، فتكون جذور أسنانه مكشوفةً وتتأثر بالمشروبات والمأكولات الساخنة والباردة.
2- تسوس الأسنان، وهو ينتج عن بقايا الأطعمة التي تتأكسد داخل الأسنان.
3-التهاب اللثة ونزيفها، وينتج عادةً بسبب إهمال الشخص لنظافة فمه، وتكون على هيئة احمرار في اللثة مصاحبة لألمٍ خفيفٍ يمكن احتماله، بالإضافة إلى التسبب برائحةٍ كريهة للفم، وتورمٍ ونزيف.
4- تقرحات والتهابات الفم، وهي تلك البقع البيضاء التي تنتشر في الفم، وتكون بسبب الإفراط في تناول المأكولات التي تحتوي على كمياتٍ كبيرةٍ من السكر.
أعراض مشاكل الأسنان
1- الشعور بالصداع ووجع في الأذن خاصةً عند المعاناة من ضرس العقل أو مشاكل العصب.
2- عدم القدرة على النوم، حيث يحرم المصاب بأمراض الأسنان من النوم الهادئ المتواصل.
3- خروج الروائح غير المستحبة للفم الناجمة عن مشاكل الأسنان.
نصائح للحفاظ على صحة الأسنان
1- تنظيف الأسنان يومياً في الصباح والمساء وبعد تناول كل وجبة طعام للتخلص من البقايا التي تسبب التسوس.
2- مراجعة طبيب الأسنان عند الشعور بأي ألمٍ حتّى لو كان بسيطاً.
3- مضغ البصل أو الثوم لدقائق معدودة يقتل جميع الميكروبات التي تسبب الالتهابات التي تصيب الفم.
4- شرب عصير البرتقال الغني بفيتامين ج، والذي يحول دون حدوث نزيفٍ اللثة.
5- استخدام السواك بانتظام، حيث يتخلص من التهابات اللثة، ويمنع تراكم البكتيريا.
6- استخدام قشور الموز والفراولة للحصول على تبييضٍ طبيعي للأسنان في حالة كون الأسنان باللون الأصفر.
7- الغرغرة بمحاليل طبية معقمة موجودة في الصيدليات، وذلك بعد استشارة الصيدلي والطبيب، أو الغرغرة بالماء والملح أو الخل.
8- عدم كسر أو سحب أي شيء صلب باستخدام الأسنان.
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