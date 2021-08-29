الوكيل الإخباري - تتعرض الأسنان للعديد من المشاكل التي تسبب الضيق والألم الذي لا يطاق أحياناً، فكل إنسانٍ معرضٌ لهذه المشاكل خاصةً عند ممارسة بعض السلوكيات الخاطئة فيما يخصها.

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وأبرز هذه المشاكل:

1- انحسار اللثة والذي يكون بسبب التقدم في السن، فتكون جذور أسنانه مكشوفةً وتتأثر بالمشروبات والمأكولات الساخنة والباردة.

2- تسوس الأسنان، وهو ينتج عن بقايا الأطعمة التي تتأكسد داخل الأسنان.

3-التهاب اللثة ونزيفها، وينتج عادةً بسبب إهمال الشخص لنظافة فمه، وتكون على هيئة احمرار في اللثة مصاحبة لألمٍ خفيفٍ يمكن احتماله، بالإضافة إلى التسبب برائحةٍ كريهة للفم، وتورمٍ ونزيف.

4- تقرحات والتهابات الفم، وهي تلك البقع البيضاء التي تنتشر في الفم، وتكون بسبب الإفراط في تناول المأكولات التي تحتوي على كمياتٍ كبيرةٍ من السكر.

أعراض مشاكل الأسنان

1- الشعور بالصداع ووجع في الأذن خاصةً عند المعاناة من ضرس العقل أو مشاكل العصب.

2- عدم القدرة على النوم، حيث يحرم المصاب بأمراض الأسنان من النوم الهادئ المتواصل.

3- خروج الروائح غير المستحبة للفم الناجمة عن مشاكل الأسنان.

نصائح للحفاظ على صحة الأسنان

1- تنظيف الأسنان يومياً في الصباح والمساء وبعد تناول كل وجبة طعام للتخلص من البقايا التي تسبب التسوس.

2- مراجعة طبيب الأسنان عند الشعور بأي ألمٍ حتّى لو كان بسيطاً.

3- مضغ البصل أو الثوم لدقائق معدودة يقتل جميع الميكروبات التي تسبب الالتهابات التي تصيب الفم.

4- شرب عصير البرتقال الغني بفيتامين ج، والذي يحول دون حدوث نزيفٍ اللثة.

5- استخدام السواك بانتظام، حيث يتخلص من التهابات اللثة، ويمنع تراكم البكتيريا.

6- استخدام قشور الموز والفراولة للحصول على تبييضٍ طبيعي للأسنان في حالة كون الأسنان باللون الأصفر.

7- الغرغرة بمحاليل طبية معقمة موجودة في الصيدليات، وذلك بعد استشارة الصيدلي والطبيب، أو الغرغرة بالماء والملح أو الخل.

8- عدم كسر أو سحب أي شيء صلب باستخدام الأسنان.



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