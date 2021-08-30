نصائح للحفاظ على صحة العينين

الوكيل الإخباري - صحيح أن التعرض لأشعة الشمس ضروري للحصول على الفيتامين D، لكن عدم اتباع الإجراءات الاحترازية يمكن أن يسبّب العديد من المخاطر التي قد تؤثر سلباً في صحة العين. فالتعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس يسرّع في شيخوخة عدسة العين الطبيعية ويزيد من مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي.

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النظّارات الشمسية

يمكن أن يؤدي التعرّض المتزايد للأشعة فوق البنفسجية إلى إتلاف البقعة الموجودة قرب مركز شبكية العين والمسؤولة عن الرؤية المركزية والرؤية الملونة. لذا، فإن التعرض المتزايد للأشعة فوق البنفسجية قد يضرّ بالجزء الأمامي من عدسة العين لتصل المضاعفات إلى إعتام الشبكية، والضمور البقعي، والظفرة-النمو الورمي الحميد لملتحمة إحدى العينين أو كلتيهما والتي تمثل الغشاء الرقيق والشفاف الذي يغطي الجزء الأبيض من العين (الصلبة)- والتهاب القرنية الناتج من حروق الشمس. وتعتبر كل هذه الأمراض مؤلمة، وقد تؤدي إلى فقدان البصر المؤقت. لذا، فان النظّارات الشمسية الطبية يمكنها حجب 100% من أشعة الشمس فوق البنفسجية والحفاظ على صحة العين خلال فترة الصيف.



الدموع الاصطناعية

قد تؤدي التقلبات في درجات الحرارة والرياح الجافة المحمّلة بالأتربة إلى زيادة جفاف العين. لذا، فإن الطريقة المثلى للحد من جفاف العين هي الاستخدام المتكرر للدموع الاصطناعية أو قطرات العين للحفاظ على نضارة العينين.



الغذاء السليم

عندما يتعلق الأمر بمشكلة اعتلال الشبكية المرتبط بالسكري، فإن التغذية السليمة وأسلوب الحياة الصحي هما أفضل الركائز الأساسية للعلاج. والتعرض الدائم لأشعة الشمس يمكن أن يؤدي إلى تلف شبكية العين. لذا، يوصى بتناول الأغذية الغنية بمضادات الأكسدة للحفاظ على صحة العينين مثل: الفيتامين C ولوتين وزياكسانثين والموجودين بكثرة في البرتقال، والتوت، والخضروات الورقية التي يمكن دمجها بسهولة في نظامك الغذائي.



شرب الكثير من الماء

يوصى بشرب الكثير من الماء للحفاظ على الوظائف والعمليات الحيوية لأجهزة وأعضاء الجسم، علماً أن جفاف الجسم هو أحد الأسباب الرئيسة المسبّبة لتهيّج العين. لذا، يجب شرب الماء بشكل منتظم للحفاظ على رطوبة الجسم.



استعمال مستحضرات المكياج جيدة النوعية

يمكن استعمال مستحضرات المكياج منتهية الصلاحية أو رديئة النوعية أن يسبب التهاباً في العينين، يتجلّى على شكل احمرار او انتفاخ او إفرازات غير طبيعية. وفي هذه الحالة، يجب استشارة طبيب العيون على الفور. ويحدث أحياناً أن تكون مستحضرات التجميل ذات نوعية ممتازة، لكن تركيبتها قد تفسد بسبب حفظها بطريقة خاطئة (مثل وضعها في السيارة وتعرضها لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة). ولذلك، يجب الانتباه دوماً إلى حفظ مستحضرات المكياج في مكان بارد ومعتم، بعيداً من الرطوبة ودرجات الحرارة المرتفعة.

المصدر -لها

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