نصائح للحفاظ على نظافة منزلك لتجنب الامراض

الوكيل الإخباري - تقع صحة أسرتك على قمة أولوياتك، ولكن البكتريا والجراثيم، يمكن أن تكون موجودة على أي سطح في منزلك مثل الحاسوب المتنقل والمايكروويف وغيرها من الأغراض الموجودة في المنزل.

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ما يعرض صحة أفراد أسرتك لخطر العدوى، حيث يمكن أن تعيش بعض الجراثيم على الأسطح لبضعة ساعات حتى يوم كامل وبعضها يظل لأسابيع، ما يحتم عليكِ تطهير منزلك بصفة منتظمة، ليس فقط لتجنب انتشار الفيروسات والبكتيريا، لكن أيضاً للمساعدة على حماية عائلتك من الأمراض الأخرى.

كيفية تنظيف منزلك بالطريقة الصحيحة، من أسطح الحمام إلى داخل السيارة وحتى اللاب توب.

1- عقّمي منزلك يومياً

توجد بعض المناطق في منزلك تحتاج إلى تعقيم يومي لمحاصرة الجراثيم مثل الصنابير وأحواض الغسيل، لذا تأكدي من مسح الأسطح يومياً، خاصة بالقرب من منطقة حوض الغسيل.



2- طهري منزلك أسبوعياً

هناك بعض الأشياء في منزلك تحتاج إلى تنظيف أسبوعي سريع، مثل المايكروويف، والمكتب، والكيبورد، والبانيو .

3- احرصي على التطهير الشهري لمنزلك

هناك أماكن تتراكم عليها البكتريا والجراثيم بمرور الوقت، وتحتاج إلى التطهير مرة كل شهر، مثل الثلاجة، والغسالة، والدُش، أيضاً الجزء الداخلي من سيارتك يحتاج إلى التطهير كل شهر، فقد تجمع عجلة القيادة أكثر من 9 أضعاف الجراثيم الموجودة في مرحاض حمام عام!



المصدر - نواعم

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