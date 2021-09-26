الأحد 26-09-2021
الوكيل الاخباري

ولي العهد يهنئ الأميرتين سلمى وايمان بعيد ميلادهما

نقيب الجيولوجيين لـ الوكيل : المياه السوداء في البحر الميت ليست نفطاً

إدارة السير : تفعيل رقم الشكاوي والملاحظات على الواتساب

محاسنة: الاقتراب من المياه الحمراء بالبحر الميت خطر جداً

الحواتمة يوعز بتوسيع خدمة الترخيص من داخل المركبات

الغذاء والدواء لـ الوكيل : إغلاق 145 مستودعا للمواد الغذائية الشهر الماضي

الرئيس اليمني يوجه رسالة إلى الجيش المصري

خبير: دلتا هي أخطر سلالة كورونا تم تسجيلها في روسيا حتى الآن

الطاقة توضح حول مشروع المصفاة في معان

اجتماع حكومي عاجل بشأن المياه السوداء في البحر الميت

الأحد، 26-09-2021 10:26 ص

نصائح للسيطرة على هرمون الجوع

هرمون-الجوع


الوكيل الإخباري - قال المركز الاتحادي للتغذية إنه يمكن مواجهة زيادة الوزن من خلال السيطرة على هرمون الجوع المعروف باسم "جريلين".

اضافة اعلان

 

وأوضح المركز أن هرمون الجوع "جريلين" هو هرمون استقلابي يتم إنتاجه في بطانة المعدة والبنكرياس، وهو يحفز الشهية ويبطئ عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون.

 

ويتم إفراز هرمون "جريلين" بكثرة عند التعرض للتوتر النفسي أو النوم القليل جدا أو عدم تناول الطعام لوقت طويل، كما أنه يُزيد من الرغبة في تناول الوجبات السريعة والحلويات، وفي الوقت نفسه يؤخر الشعور الطبيعي بالشبع.

 

ويمكن السيطرة على هرمون "جريلين" من خلال تناول الطعام الصحي بانتظام؛ حيث يسهم ذلك في الحفاظ على توازن هرمون الجوع ونسبة السكر بالدم، ما يحد من نوبات الجوع الشديد.


ولهذا الغرض ينبغي تناول وجبات رئيسية غنية بالبروتينات والألياف الغذائية، مع تناول وجبات بينية صحية مثل المكسرات ومنتجات الألبان قليلة الدسم كالزبادي.


وينبغي أيضا عدم اتباع حمية غذائية قاسية؛ نظرا لأنها تؤدي إلى حدوث خلل بعملية الأيض، ومن ثم زيادة إفراز هرمون "جريلين".

 

ومن المهم أيضا المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية؛ نظرا لأنها تحارب التوتر النفسي، الذي يعد أحد العوامل الرئيسية المؤدية لإفراز هرمون "جريلين". وينطبق ذلك أيضا على أخذ قسط كاف من النوم لا يقل عن 6 ساعات ليلا.

 

المصدر - العين الإخبارية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
b079c6fb72b379ecfdd517b4e9ac45f5813d3727

العناية بالبشرة والشعر في فصل الخريف

بيبسي

ماذا يحدث لجسمك بعد تناول المشروبات الغازية؟

شوربة

أخصائي تغذية يحذر من تناول الشوربة يومياً لهذا السبب

فقوس

فوائد غير متوقعة للخيار المر

20970558591420520504-lhwr_m_ltfl_shl_tryq_ltrbyth_0

عادات تفسد أخلاق طفلك

sep23-036

مأكولات تؤدي إلى الخرف تجنبها

أخبار متعلقة
رجيم صحي يمنع زيادة الوزن ويقوي التركيز أثناء الدراسة - صورة رئيسية وصورة اولى

رجيم صحي يمنع زيادة الوزن ويقوي التركيز أثناء الدراسة

5bfee1bfbb9d244a670565be_shutterstock_236293957

خبر سار للموظفين.. بهذه الطريقة تتخلصون من خطر السمنة

lhm34

اسباب زيادة الوزن عند الاطفال