نصائح للعناية ببشرة صحية خلال فصل الصيف

الوكيل الإخباري - المكياج والتعرّق هو مزيج سيء. قد تبدين رائعة قبل الخروج ولكن ما إن تصيب اشعة الشمس وجهك، يمكن أن يبدأ باللمعان في الأماكن الخاطئة.

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نصائح عشرة لبشرة صحية في فصل الصيف

- البثور والشوائب التي تظهر في الصيف- عادةً ما تظهر البثور والشوائب المزعجة في الأوقات غير الملائمة. في حال وجدت بثرة، حاولي جعلها تخرج وتشكّل رأساً بواسطة الشاش وأكياس الشاي. بعد أن تقومي بإخراج البثرة، استعملي بعض المياه المغلية وضعي كيس الشاي بداخلها ثمّ اضغطي برفق كيس الشاي على المنطقة حيث كانت البثرة لأطول وقت ممكن.



- ترطيب البشرة: قد تتركك الرغبة للإسمرار مع- بشرة جافة نوعاً ما. قومي بوضع اللبن على بشرتك لمدة 10 دقائق مما سيساعدك في استعادة حاجز بشرتك الطبيعي خصوصاً إذا اتتبعت هذه الخطوة بمادة الألوفيرا (نوع من الصبّار).



- العناية بالبشرة الدهنية في الصيف: -في حال شعرت أن بشرتك تفرز الكثير من الزيوت وليس بحوزتك أوراقاً جافة، لا تهلعي. افرطي قطعة من الثلج على وجهك للتخفيف من الغدد الدهنية.



- الحصول على الرؤوس السوداء في الصيف؟ تشكّل الرؤوس السوداء لعنة لوجودنا. تخلّصي من هذه البقع الداكنة من خلال تقطيع الليمون الحامض إلى النصف ورشّ السكر على الجهة الداخلية ومن ثمّ تطبيقها مباشرةً على وجهك كلّ مساء.



- احمرار الوجه؟ إذا وجدت وجهك احمراً خلال النهار، أعدّي خليطاً من ربع ملعقة صغيرة من الملح وكوباً من المياه الفاترة. ضعي قطعة قطن أو شاش في المحلول ومن ثمّ ربّتيها على البقع الحمراء.



- تجانس لون البشرة:- قد يكون تجانس لون البشرة جزءاً من نظامك اليومي للعناية بالبشرة، ولكن احياناً تحتاجين إلى المزيد. لعلاجٍ طبيعي أكثر، امزجي مقداراً متوازياً من خلّ التفاح والمياه ورشّيها كالرذاذ على وجهك لتجانس لون البشرة.



- البشرة الجافة في الصيف: -لطريقة سريعة ومنعشة ونظيفة تعيدين بها ترطيب بشرتك، افركي بشرتك بقطعة بطيخ. ففوائد قشرة البطيخ مذهلة لبشرتك ومناعتها وتتيح لك الانتعاش من حرّ الصيف.



- ترطيب البشرة خلال الصيف: افركي بعض العسل - الغني بالفيتامينات والمعادن على شفتيك لترطيبٍ فوري.



- لا تنسي واقي الشمس خلال الصيف:- ضعي واقي الشمس يومياً خلال الصيف وأعيدي تطبيقه كلّ ساعتين. إذ يمكن للمكوّنات النشطة في واقي الشمس أن تزول بفعل التعرض للشمس أو بسبب التعرق، لذلك أحرصي على وضعه مراراً خلال اليوم.

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