السبت 30-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

انطلاق أولى قوافل المعتمرين الأردنيين خلال أيام

السير: ضبط حافلة نقل تحمل 18 راكباً زيادة عن الحد المقرر

الدفاع الروسية: تدمير مقاتلة أوكرانية و13 مسيرة ومدفعين أمريكيين

الاحتلال يصيب فلسطينيين بالاختناق غرب جنين

ضبط 81 مركبة تجاوزت الإشارة الحمراء

تشييع جثمان الشهيد الفتى أمجد أبو عليا في رام الله

إسبانيا تعلن ثاني حالة وفاة بجدري القرود

صحيفة تتحدث عن انقسام أوروبا بسبب روسيا

التربية: نتائج التوجيهي عبر الموقع الإلكتروني فقط ولن تُرسل عبر الرسائل النصية

تقرير دولي : الشرق الأوسط قد يصبح رائداً في مجال احتجاز الكربون عالمياً

السبت، 30-07-2022 02:39 م

نصائح للعناية ببشرة صحية خلال فصل الصيف

1 - Copy_18


الوكيل الإخباري - المكياج والتعرّق هو مزيج سيء. قد تبدين رائعة قبل الخروج ولكن ما إن تصيب اشعة الشمس وجهك، يمكن أن يبدأ باللمعان في الأماكن الخاطئة.

اضافة اعلان

 

نصائح عشرة لبشرة صحية في فصل الصيف

 

- البثور والشوائب التي تظهر في الصيف- عادةً ما تظهر البثور والشوائب المزعجة في الأوقات غير الملائمة. في حال وجدت بثرة، حاولي جعلها تخرج وتشكّل رأساً بواسطة الشاش وأكياس الشاي. بعد أن تقومي بإخراج البثرة، استعملي بعض المياه المغلية وضعي كيس الشاي بداخلها ثمّ اضغطي برفق كيس الشاي على المنطقة حيث كانت البثرة لأطول وقت ممكن.

- ترطيب البشرة: قد تتركك الرغبة للإسمرار مع- بشرة جافة نوعاً ما. قومي بوضع اللبن على بشرتك لمدة 10 دقائق مما سيساعدك في استعادة حاجز بشرتك الطبيعي خصوصاً إذا اتتبعت هذه الخطوة بمادة الألوفيرا (نوع من الصبّار).

- العناية بالبشرة الدهنية في الصيف: -في حال شعرت أن بشرتك تفرز الكثير من الزيوت وليس بحوزتك أوراقاً جافة، لا تهلعي. افرطي قطعة من الثلج على وجهك للتخفيف من الغدد الدهنية.

- الحصول على الرؤوس السوداء في الصيف؟ تشكّل الرؤوس السوداء لعنة لوجودنا. تخلّصي من هذه البقع الداكنة من خلال تقطيع الليمون الحامض إلى النصف ورشّ السكر على الجهة الداخلية ومن ثمّ تطبيقها مباشرةً على وجهك كلّ مساء.

- احمرار الوجه؟ إذا وجدت وجهك احمراً خلال النهار، أعدّي خليطاً من ربع ملعقة صغيرة من الملح وكوباً من المياه الفاترة. ضعي قطعة قطن أو شاش في المحلول ومن ثمّ ربّتيها على البقع الحمراء.

- تجانس لون البشرة:- قد يكون تجانس لون البشرة جزءاً من نظامك اليومي للعناية بالبشرة، ولكن احياناً تحتاجين إلى المزيد. لعلاجٍ طبيعي أكثر، امزجي مقداراً متوازياً من خلّ التفاح والمياه ورشّيها كالرذاذ على وجهك لتجانس لون البشرة.

- البشرة الجافة في الصيف: -لطريقة سريعة ومنعشة ونظيفة تعيدين بها ترطيب بشرتك، افركي بشرتك بقطعة بطيخ. ففوائد قشرة البطيخ مذهلة لبشرتك ومناعتها وتتيح لك الانتعاش من حرّ الصيف.

- ترطيب البشرة خلال الصيف: افركي بعض العسل - الغني بالفيتامينات والمعادن على شفتيك لترطيبٍ فوري.

- لا تنسي واقي الشمس خلال الصيف:- ضعي واقي الشمس يومياً خلال الصيف وأعيدي تطبيقه كلّ ساعتين. إذ يمكن للمكوّنات النشطة في واقي الشمس أن تزول بفعل التعرض للشمس أو بسبب التعرق، لذلك أحرصي على وضعه مراراً خلال اليوم.

 

 

نيتروجين 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
التقاطاااات

أضرار النباتات في غرفة النوم على الصحة

فوائد_فيتامين_c_الفوار

تناول الماء الفوار كل يوم.. هل هو صحي؟

FY22RscXoAAgJIW

نصائح مهمة يجب اتباعها عند قياس الوزن على الميزان

191023064403957_shutterstock-567530098

إحمِ نفسك من السرطان من خلال خسارة 5% من وزنك

637939282260759605

دراسة تربط بين دهون الكبد ومرض القلب

915_893471_large

طرق للسيطرة على الشهية أمام مغريات الأطعمة الصيفية

أخبار متعلقة
_الشتاء

الصيف موسم الجلطات.. هكذا تحمي نفسك!

133-192725-nose-bleeding-summer-blood-2

نصائح للسيطرة على نزيف الأنف

resized_صورة رئيسية 3 ماسكات طبيعية مذهلة لجميع أنواع الشعر في فصل الصيف

نصائح لحماية الشعر من التلف خلال الصيف

فوائد-العصفر-للأطفال

فوائد شرب العصفر الصحية

f174ecfd-c281-4b44-b9a4-95271c2eafd3

طرق بسيطة لعلاج نوبات الربو في فصل الصيف

20191016041200120

طبيبة روسية تكشف أسباب الصداع النصفي في الصيف